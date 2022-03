“Centrodarte22 - Opera Libera”, al teatro Torresino Ava Mendoza

“Centrodarte22 - Opera Libera”, la speciale rassegna che mette in musica le celebrazioni per gli 800 anni di storia dell’Università di Padova, prosegue la sua programmazione sabato 19 marzo, alle ore 21, al Teatro Torresino con la chitarrista americana Ava Mendoza, protagonista di un concerto per sola chitarra elettrica.

Di origini boliviane, Ava Mendoza contiene in sé una pluralità di riferimenti culturali ed è oggi tra i nomi più in vista dell’avanguardia di New York. Suona in diverse formazioni di prestigio e a capo del trio Unnatural Ways ha di recente inciso l’album “New Spells”, il cui repertorio sarà presentato proprio in occasione del concerto padovano per il Centro d’Arte. Da ragazza influenzata dal blues delle origini e dal post-punk contemporaneo, ha trovato in seguito nella lingua del jazz più aperto al rischio il suo spazio creativo più consapevole, coinvolta nelle avventure di autori come Nels Cline, William Hooker, o più di recente William Parker, Erik Friedlander, James Brandon Lewis. La sua indole in continua esplorazione non la allontana comunque dal “rock combattivo” che l’ha formata e chi si consolida nel gruppo Unnatural Ways, il contesto musicale più potente per far brillare le sue doti compositive e i testi che testimoniano la sua ossessione per il concetto di confine, margine, barriera, in senso sia politico-sociale che estetico.

La sua versatilità si esprime in uno stile strumentale fluido e tecnicamente impeccabile che impreziosisce sia una forma-canzone che un’improvvisazione “senza rete”. Oltre a quelli degli artisti già citati, il nome di Ava figura accanto a John Zorn, Matana Roberts, Fred Frith, Weasel Walter, Sir Richard Bishop, Will Guthrie, Stephen Gauci, Moppa Elliott, Jon Irabagon, Nate Wooley, Tatsuya Yoshida e dell’ex vocalist dei Can, Malcolm Mooney.

Ava Mendoza ha suonato in molte tra le rassegne più importanti sia in Usa che in Europa, è stata resident artist al Bimhuis di Amsterdam e allo Stone di New York, ha ricevuto commissioni per comporre musiche di scena e da film. È stata già ospite del Centro d’Arte con il quintetto di James Brandon Lewis nel 2019 e con il trio Sentinel di Erik Friedlander nel 2021.

La sua chitarra si muove sinuosa tra le diverse suggestioni stilistiche e trova, in solitudine, una tra le dimensioni più avvincenti: il suo “solo guitar” è dunque un’occasione d’ascolto da non perdere.

Biglietti

Interi euro 12;

ridotti euro 5;

studenti Università di Padova euro 1.

Prevendite

Biglietti acquistabili online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita).

Informazioni

Centro d’arte

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 5225607

e-mail info@centrodarte.it

Info web

https://www.facebook.com/events/354188946249487

https://www.centrodarte.it/concerti/2022-03-19-ava-mendoza/

