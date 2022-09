Centrodarte22: l’anteprima autunnale alla Sala dei Gicanti con Elaine Mitchener

In anteprima sulla stagione concertistica autunnale di “Centrodarte22 - Opera Libera”, seconda parte della rassegna a cura del Centro d’Arte che mette in musica le celebrazioni per gli 800 anni di storia dell’Ateneo cittadino, il prossimo 30 settembre alla Sala dei Giganti al Liviano, alle ore 21, giunge per la prima volta a Padova Elaine Mitchener: artista della voce e del movimento estranea ad ogni classificazione. La serata fuori dall’ordinario si aprirà con “Memorial”, un lavoro scritto nel 2015 appositamente per Elaine da George Lewis, fondamentale figura di riferimento dell’improvvisazione e della composizione contemporanea, storico e teorico della musica afroamericana, oggi docente di composizione alla Columbia University. “

Memorial” è basato su un testo di Keorapetse Kogsistile, poeta e attivista politico sudafricano che già negli anni 1970 studiava la cultura afroamericana e il jazz in quella prospettiva “afrologica” che è uno dei fondamenti del lavoro di Lewis e della stessa Mitchener. Elaine si produrrà inoltre in quelle improvvisazioni che sono forse l’espressione più intensa ed essenziale della sua personalità, intesa sempre come sintesi di voce-movimento-presenza scenica. Oltre alla performance, buona parte della serata sarà occupata da un vero e proprio laboratorio condotto sul momento, non preparato, in cui il pubblico sarà coinvolto in una ricerca creativa sull’uso della voce. Mitchener inviterà il pubblico all’esplorazione della performance facendo a meno delle note, ma basandosi su testo e segno grafico, e su tecniche tipiche della performance art e del teatro del corpo. Il workshop fa riferimento al lavoro di artisti come Alison Knowles, Katalin Ladik, Ben Patterson, Jeanne Lee, Isidore Isou e altri ancora.

Nata a East London da genitori giamaicani, Elaine Michener ha un impressionante curriculum di partecipazioni ai più importanti festival del mondo e collaborazioni con artisti provenienti da un’ampia varietà di contesti tra cui Moor Mother (Camae Ayewa), Mark Padmore, The Otolith Group, Deborah Warner, Christian Marclay, Apartment House, Steve Beresford, Pat Thomas, Irvine Arditti, la London Sinfonietta, John Butcher, George Lewis, Phil Minton, Evan Parker, David Toop e Jason Yarde. È anche co-leader di un quartetto più orientato al jazz insieme a un musicista spesso ospite del Centro d’Arte di Padova, il pianista Alexander Hawkins.

Biglietti

Interi euro 12

Ridotti (riduzioni di legge e studenti) euro 5

Studenti dell’Università di Padova euro 1

In breve

Centrodarte22: Opera Libera

Seconda parte - Anteprima

30 settembre 2022 ore 21

Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Elaine Mitchener

Solo performance & Workshop

Elaine Mitchener, voce

Programma

George Lewis, “Memorial” (2015) per voce e fixed media

Elaine Mitchener, solo improvisation

“What’s the score”, laboratorio con performance collettiva

Per tutte le informazioni:

https://www.centrodarte.it/

CENTRO D’ARTE

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 5225607

e-mail info@centrodarte.it

Info web

https://www.centrodarte.it/concerti/2022-09-30-elaine-mitchener/

https://www.facebook.com/events/813132496798703/

Foto articolo da evento Facebook