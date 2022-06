“Centrodarte22 - Opera Libera”, San – Satoko Fujii, Taiko Saito, Yuko Oshima alla Sala dei Giganti

Sabato 4 giugno la rassegna “Opera Libera” del Centro d’Arte, nata per celebrare in musica gli 800 anni di storia dell’Università di Padova, conclude la prima parte di programmazione con un evento in prima assoluta e in esclusiva italiana. Alle ore 21, nella sontuosa ambientazione della Sala dei Giganti al Liviano si esibirà il trio San, composto da tre musiciste straordinarie che esplorano il jazz da una prospettiva inedita che incrocia musica da camera, improvvisazione e avanguardia: Satoko Fujii, al pianoforte, Taiko Saito, al vibrafono, e Yuko Oshima, alla batteria. Tra di loro le musiciste hanno già collaborato in diverse occasioni, Fujii e Saito hanno anche dato vita a un duo, incidendo gli album “Beyond” (2020) e “Underground” (2021), entrambi accolti con entusiasmo dalla critica specializzata.

La formazione in trio è invece una novità assoluta che debutterà in esclusiva italiana proprio in questa serata, l’ultima prima della pausa estiva. È ragionevole supporre che la formula proposta da San seguirà le traiettorie tracciate dal duo, ossia quelle di un jazz da camera minimale, introspettivo, in equilibrio tra il rigore compositivo della New Music e la tradizione del jazz improvvisato, giocando sui piani di timbro e dinamica per poi aprirsi inaspettatamente in rarefatte melodie di luminosa bellezza. Con la presenza di Oshima, la musica del trio potrebbe svilupparsi in maniera totalmente differente, riservando molte sorprese.

Satoko Fujii è tra le pianiste e compositrici più originali del jazz di oggi. Allieva di Paul Bley, con il quale ha inciso il disco di esordio nel 1996, Fujii ha costruito negli anni una carriera impeccabile, che l’ha portata a soggiornare per lungo tempo negli Stati Uniti e in Europa, oltre che nel nativo Giappone. Tra i tanti progetti le orchestre internazionali da lei dirette (Tokyo, Nagoya, Kobe, New York, Chicago e Berlino) e il lungo sodalizio con il trombettista Natsuki Tamura, con il quale ha inciso decine di dischi. Taiko Saito, originaria di Sapporo, ma residente a Berlino da molti anni, si è formata in ambito accademico come percussionista e specialista di marimba e vibrafono. A partire dal 1997 ha intrapreso anche la pratica compositiva e di improvvisazione, specialmente nel jazz. Anche Yuko Oshima, batterista e compositrice, si è trasferita dal Giappone in Europa, e più precisamente in Francia. Attiva in diversi contesti musicali, dal jazz al rock, dalla contemporanea all’improvvisazione libera, collabora stabilmente con tanti musicisti di primo piano nel jazz di ricerca internazionale.

Sarà quindi un’occasione unica per ascoltare tre voci straordinarie sulla scena del jazz di ricerca internazionale in un concerto che si preannuncia memorabile. In collaborazione con l’Università degli Studi di Padova nell’ambito di “Opera Libera”.

