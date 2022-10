“Fire! Italian defeat”, all’ MPX il concerto che apre ufficiale della seconda parte di “Opera Libera”

Si riapre ufficialmente domenica 23 ottobre presso il Multisala MPX, alle ore 21, la seconda parte di “Opera Libera”, la rassegna ideata dal Centro d’Arte per gli 800 anni dell’Università di Padova che rinnova per l’autunno la sua proposta musicale di stretta attualità e anche originalità, essendo i curatori della storica associazione impegnati in prima persona in una collaborazione attiva con i musicisti coinvolti. La data ufficiale di apertura porta una nuova incarnazione del multiforme progetto Fire!, animato dagli svedesi Mats Gustafsson, Johan Berthling, Andreas Werliin, a quasi un anno dalla trionfale esperienza padovana al Verdi di Fire! Orchestra CBA (community based activity), di cui diventa l’ideale prosecuzione.

Nasce così Fire! Italian Defeat, una nuova produzione originale ideata dal Centro d’Arte insieme a realtà affini come Area Sismica (Forlì) e Circolo Controtempo (Gorizia). Una formazione inedita di nove elementi creata appositamente per l’occasione, in cui il nucleo italiano composto da Zoe Pia, Valeria Sturba, Sara Ardizzoni (tre straordinarie musiciste già presenti nel progetto CBA) e Sebi Tramontana (veterano del free jazz europeo) affianca cinque musicisti scandinavi, il trio originario con l’aggiunta dei fedelissimi Goran Kajfešf e Mats Äleklint, nel presentare nuove versioni creative del repertorio e momenti di improvvisazione collettiva. “Defeat” è anche il titolo del sorprendente nuovo capitolo discografico di Fire! realizzato dal succitato “trio più duo” scandinavo, uno sguardo che dal jazz e dal rock psichedelico si allarga a influenze differenti, fino a lambire territori quasi funk, con la novità dei due ottoni, e sarà proprio questo lavoro il punto di partenza della coproduzione italiana. Il progetto si articola in tre serate successive, il 21 ottobre a Forlì, il 22 a Cormons e il 23 a Padova.

L’ulteriore aggiunta di tante e diverse voci strumentali promette di elevare ulteriormente la musica già straordinaria di Fire!, un’occasione unica per assistere al consolidamento di un’idea musicale preziosa, capace di rinnovarsi costantemente e abbracciare, secondo la volontà dei titolari, diverse comunità di musicisti e ascoltatori.

Le proposte del Centro d’Arte si avvalgono del sostegno dell’Università degli Studi di Padova, del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto.

Biglietti

Interi 15 euro

Ridotti (riduzioni di legge e studenti) 8 euro

Studenti dell’Università di Padova 1 euro

23 ottobre, ore 21

Multisala MPX, Padova

FIRE! ITALIAN DEFEAT

Mats Gustafsson - flauto, sassofoni, elettronica

Zoe Pia - clarinetto, launeddas

Valeria Sturba - theremin, voce

Goran Kajfeš – tromba

Mats Äleklint – trombone

Sebi Tramontana – trombone

Sara Ardizzoni - chitarra elettrica

Johan Berthling - basso elettrico, contrabbasso

Andreas Werliin – batteria

