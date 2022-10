“Centrodarte22 - Opera Libera”, Kaze & Ikue Mori all alla Sala dei Giganti

In arrivo in settimana un nuovo imperdibile appuntamento nell’ambito della rassegna “Opera Libera” che il Centro d’Arte ha ideato per celebrare in musica gli 800 anni dell’Università di Padova: venerdì 28 ottobre, alle ore 21, la Sala dei Giganti si prepara ad ospitare un altro gruppo multinazionale di improvvisatori nonché una delle realtà più originali del jazz di ricerca di oggi, Kaze.

Animata dai nipponici Satoko Fujii (pianoforte) e Natsuki Tamura (tromba) insieme ai francesi Christian Pruvost (tromba) e Peter Orins (batteria), alla band si aggiunge una figura quasi leggendaria della scena sperimentale newyorkese di Downtown, Ikue Mori. Straordinario l’impatto dal vivo, una miscela unica e imprevedibile, con dinamiche mozzafiato e una ricchezza sorprendente di situazioni e soluzioni strutturali: se le trombe si muovono fra appassionato lirismo e spiazzante brio, piano e batteria creano un ambiente fluido e avvolgente. Per questo tour Kaze si avvale quindi dell’apporto di Ikue Mori, con la quale nel 2020 aveva inciso l’album “Sand Storm”.

L’artista elettronica possiede una voce strumentale senza eguali in quanto a riconoscibilità, data da un arsenale di suoni particolarmente incisivi (pattern ritmici, sample, “detriti” digitali…) e una sensibilità di prim’ordine per l’improvvisazione. Satoko Fujii e Natsuki Tamura, compagni nella vita, condividono da oltre vent’anni decine di progetti in comune, che di volta in volta portano il nome di uno o dell’altro, ma in cui l’impronta di entrambi è sempre evidente. Fujii è la più prolifica, con decine di dischi in formazioni che vanno dal solo al duo, dal trio alla grande orchestra, caratterizzati da un miracoloso equilibrio tra rigore compositivo e impatto immediato. Tra i progetti firmati Tamura spicca Gato Libre, un raffinato ensemble da camera sospeso tra folk e avant-jazz.

Christian Pruvost è tra i più originali nuovi trombettisti del jazz europeo, dotato di un suono cristallino ed esperto manipolatore del suo strumento grazie ad un vasto assortimento di tecniche alternative.

Peter Orins, percussionista di formazione classica, approda presto al jazz di ricerca, suo principale campo di interesse attuale, studiando tra gli altri con Fred Van Hove. Ikue Mori ha attraversato le stagioni più avventurose della musica di New York. Protagonista del movimento No Wave come batterista del gruppo DNA (insieme ad Arto Lindsay e Tim Wright), fin dai primi anni 1980 si è dedicata esclusivamente all’elettronica.

Concerto real izzato con il contributo di Japan Foundation.

Biglietti

Interi 15 euro;

Ridotti (riduzioni di legge e studenti) 8 euro;

Studenti dell’Università di Padova 1 euro.

Kaze & Ikue Mori

28 ottobre, ore 21

Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Satoko Fujii - piano

Natsuki Tamura - tromba

Christian Pruvost - tromba

Peter Orins - batteria

https://www.centrodarte.it/concerti/2022-10-28-kaze-ikue-mori/

https://www.facebook.com/events/5557972104261633/

Foto articolo da evento Facebok