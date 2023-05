“Centrodarte23”: doppio concerto con Agnese Amico e il duo Pak Yan Lau & Darin Gray al Teatro Torresino

Prezzo non disponibile

Centrodarte23, rassegna in corso della storica associazione padovana dedita alla scoperta dei linguaggi musicali più innovativi, prepara un maggio dalla programmazione particolarmente fitta. Ad inaugurare il nuovo mese di avventure sonore, venerdì 12, alle ore 21, al Teatro Torresino di Padova, sarà un doppio concerto.

Nella prima parte si esibirà Agnese Amico, violinista di formazione classica che affianca l’attività concertistica orchestrale e da camera con quella performativa d’improvvisazione, portando sul palco il suo ultimo progetto discografico intitolato “ Alalie” (da alalia, termine con cui si indica l’incapacità di articolare le parole): una reinvenzione improvvisativa condotta sul violino norvegese hardingfele - molto simile al tradizionale strumento se non fosse per alcune differenze nella costruzione e quattro o cinque corde simpatiche aggiuntive - di melodie antiche legate alle memorie della sua duplice eredità culturale di famiglia, ossia la Sicilia e la Norvegia.

Nella seconda parte la scena passerà al duo formato dalla pianista Pak Yan Lau (pianoforte, toy piano, elettronica) e dal bassista Darin Gray (contrabbasso, basso elettrico). I due artisti si sono conosciuti frequentando lo stesso circolo di sperimentatori a cavallo tra improvvisazione libera, jazz ed elettronica. In questo nuovo progetto (sigillato dal doppio album “Trudge Lightly”) la loro musica si sviluppa su ampi archi strutturali e coniuga con eleganza la libera improvvisazione alle suggestioni della sperime ntazione elettroacustica. Pak Yan Lau è tra le esponenti di punta della vivace scena belga della musica di ricerca e ha collaborato negli anni con alcuni tra i maggiori musicisti attivi in questo campo. Darin Gray è bassista di fiducia di autentici maestri della musica creativa come Jim O’Rourke, Akira Sakata e Glenn Kotche.

Il festival “Audiomanzia”

Si segnala inoltre che il programma della prima edizione del festival “Audiomanzia”, in arrivo a Padova (al Circolo Nadir e alla Sala dei Giganti) dal 19 al 21 maggio, ha subìto alcune modifiche rispetto a quanto annunciato in sede di lancio di tutta la rassegna Centrodarte23: la performance elettronica di Mai Mai Mai è stata anticipata al giorno di apertura, venerdì 19, mentre l’intervento dell’artista e documentarista Riccardo Giacconi è stato spostato al successivo, sabato 20, appuntamento che si arricchisce anche della performance live della compositrice e sound designer Giulia Rae.

Il festival culminerà alla Sala dei Giganti al Liviano, domenica 21, con una rara apparizione solistica del compositore, musicista e ricercatore Aleksander Kolkowski che presenterà “Wireless”.

Gli appuntamenti nel dettaglio verranno presto comunicati.

