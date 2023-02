“Centrodarte23”: tellKujira, musica da camera fra rock e avanguardia al Teatro Torresino

La prima parte appena inaugurata di Centrodarte23 - nuova rassegna sulla musica d’oggi licenziata dall’associazione concertistica nata oltre 70 anni fa all’interno dell’Ateneo patavino con la missione di seguire l’evoluzione dei linguaggi artistici - continua domenica 26 febbraio, alle ore 21, al Teatro Torresino di Padova con tellKu jira: quartetto d’archi e chitarre elettriche che incrocia con estrema originalità musica da camera, rock e avanguardia.

Un gruppo “stilisticamente apolide, a tratti ipnotico” come viene descritto dai componenti Ambra Chiara Michelangeli (viola, effetti), Francesco Diodati (chitarra elettrica, effetti), Stefano Calderano (chitarra elettrica, effetti) e Francesco Guerri(violoncello), fra i musicisti improvvisatori più interessanti nel panorama delle musiche di ricerca in Italia, i quali spiegano: «Abbiamo immaginato una sorta di rock band in forma di quartetto classico, con due chitarre elettriche al posto dei due violini. In virtù di questa scelta cameristica, ogni individualismo è stato messo da parte in favore di un “Noi”, di un centro focale che fosse anche il centro della nostra musica. La ricerca collettiva in un’ottica forzatamente non volta da subito alla performance è diventato il vettore principale per l’emancipazione del quartetto dalle singole individualità e per la ricerca di un linguaggio comune». Questa dichiarazione di poetica trova riscontro in una musica difficilmente inquadrabile in uno stile definito, in cui la dimensione cameristica esplode in bagliori rock e avant, senza mai dimenticare il senso della struttura e l’attenzione per il suono di insieme.

Una musica immediatamente leggibile e allo stesso tempo spiazzante, in cui l’invenzione costante dell’improvvisazione arricchisce una scrittura che procede per strutture narrative complesse e ripetizioni ipnotiche, assecondando di volta in volta forme tradizionali e libertà assoluta.

Nato nell’autunno del 2020 su iniziativa di Area Sismica di Forlì, tra le realtà italiane più innovative e stimolanti, con cui il Centro d’Arte di Padova ha collaborato più volte, tellKujira ha autoprodotto in questi anni una serie di residenze artistiche ed esibizioni dal vivo incentrate su improvvisazione e scrittura collettiva, instant composition, strumenti preparati e accordature alternative. In attesa del primo disco, che uscirà proprio nel 2023, nel corso dell’ultimo anno il gruppo ha avuto modo di suonare in diversi festival italiani ed europei, tra cui Moers Festival, Ground Music Festival, Umbria Jazz, tra gli altri.

tellKujira

26 febbraio 2023 ore 21

Teatro Torresino, Padova

Ambra Chiara Michelangeli – viola, effetti

Francesco Diodati – chitarra elettrica, effetti

Francesco Guerri – violoncello

Stefano Calderano – chitarra elettrica, effetti

In collaborazione con Area Sismica

Con il contributo di Emilia Romagna Music Commission

