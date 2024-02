“Centrodarte24”, doppio concerto al Teatro Torresino con Francesca Naibo e Valeria Sturba

Il Centro d’Arte di Padova, realtà che da quasi 80 anni guarda all’attualità della scena musicale più innovativa, continua il suo primo semestre di programmazione 2024 con un doppio concerto interamente al femminile, in programma sabato 24 febbraio, alle ore 21, al Teatro Torresino: ad esibirsi in due distinti set saranno rispettivamente Francesca Naibo e Valeria Sturba, straordinari talenti della musica creativa italiana. Naibo, chitarrista veneta di adozione milanese, porterà il suo ultimo progetto dal titolo “So Much Time”, un dialogo “impossibile” fra l’artista di oggi e la bambina che a 8 anni registrava la propria voce su audiocassetta.

Le due dimensioni a confronto lasciano emergere ricordi intrappolati nella memoria, sensazioni, percezioni diverse sullo scorrere del tempo e della vita, delle esperienze e degli eventi che la compongono. Le tre “parti in causa”, voce adulta, voce bambina e chitarra non agiscono sempre contemporaneamente, ma vengono alternate con la loro presenza nella durata del racconto, tra parti scritte e spazi di improvvisazione libera.

La performance mostra un approccio al suono fortemente influenzato dai recenti studi della Naibo nel campo del Deep Listening, la pratica di ascolto ideata e promossa da Pauline Oliveros. Per quanto riguarda la chitarra Francesca è impegnata in una ridefinizione della performance solistica, praticando tutte le possibili varianti, classica, elettrica, fretless, pedal steel.

Nel secondo set, “La Musica diSTURBA”, la polistrumentista, cantante e compositrice teramana Valeria Sturba usa voce, violino (strumento nel quale è diplomata al conservatorio), theremin, strumenti elettronici e giocattoli per costruire un set onirico e colorato in cui note soavi e canzoni dolci e malinconiche sprofondano in abissi di “noise”.

Con questa performance Valeria Sturba si conferma un’artista “senza etichette” che spazia dalla musica d’autore al rock, dal jazz all’improvvisazione libera e dall’elettronica al tango, sempre con vivificanti tensioni minimaliste. La sua parabola artistica abbraccia esperienze diverse: sonorizzazione di film muti, registrazione di colonne sonore originali, accompagnamento di spettacoli teatrali, reading e programmi televisivi. Ha partecipato a festival nazionali e internazionali e collaborato con un gran numero di artisti (vanno citati perlomeno Tristan Honsinger, Ernst Reijseger, Enrico Gabrielli e Calibro35, Stefano Bollani, Wayne Horvitz, John De Leo, Cristina Donà, Stefano Benni, Hamid Drake, Lino Guanciale, Anna Maria Hefele, Giancarlo Schiaffini). Il suo principale progetto è OoopopoiooO, in duo con Vincenzo Vasi, incentrato sul theremin e sulla sperimentazione elettroacustica. Valeria inoltre si è esibita anche nei concerti ospitati dal Centro d’Arte con Mats Gustafsson e Fire! Orchestra.

Con il patrocinio dell’Università degli studi di Padova e il concorso del Ministero della Cultura. Media Partner Rai Radio 3.

