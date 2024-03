Al Torresino e alla Sala dei Giganti, a Padova arriva Rob Mazurek

Centrodarte24 si appresta ad accogliere Rob Mazurek per una speciale residenza - a sigillo del legame instaurato fin dal 2005 (epoca del memorabile concerto del Chicago Underground Quartet) con l’associazione padovana - che si tradurrà in due serate, entrambe con inizio alle ore 21, martedì 26 al Teatro Torresino e mercoledì 27 marzo alla Sala dei Giganti al Liviano, volte alla presentazione dei diversi progetti in corso e dell’universo espressivo del cornettista, compositore e artista a tutto campo di Chicago, fra i protagonisti indiscussi della musica d’oggi.

La concezione artistica di Mazurek, che è anche pittore e scultore astratto di notevole spessore, si sviluppa nel segno della multidisciplinarità, collegando la trasformazione della materia a quella del suono. I tre concerti della residenza padovana (martedì al Torresino infatti ci saranno due set distinti, New Future City Radio e Chicago-São Paulo Underground Trio, mentre mercoledì avrà luogo l’esibizione della Rob Mazurek Galactic Percussion Unit) hanno come obiettivo quello di mettere a fuoco i diversi aspetti di questa continua trasformazione.

La musica si flette alle sollecitazioni più lontane tra loro: suoni naturali (fiumi, foreste, strade, città), mutazioni digitali, canti sciamanici, il jazz acustico come collante espressivo, un nuovo sinfonismo percussivo. “New Future City Radio”, il progetto “sonoro” che aprirà la residenza è anche il titolo del primo album firmato in duo da Rob Mazurek e Damon Locks (vocalist, compositore, scrittore), assidui collaboratori a partire dai tardi anni ’90. Sul palco del Torresino il duo presenterà il suddetto lavoro, un dialogo ininterrotto di voci e ambienti sonori, un’opera di composizione che per certi versi è simile a quella del dj. Nel secondo set il trio Chicago-São Paulo Underground crea invece virtuosi corto-circuiti tra le radici musicali di Chicago e la realtà modernista della metropoli brasiliana, ricreate dalla batteria di Chad Taylor, il più longevo collaboratore di Mazurek, e dalle percussioni di Mauricio Takara.

Il sestetto del 27 marzo, Galactic Percussion Unit, è una formazione inedita, incentrata sui poliritmi percussivi, che aggiunge ai musicisti già citati il batterista Mikel Patrick Avery e lo straordinario vibrafonista Pasquale Mirra, da molti anni partner in diverse combinazioni sonore ideate da Rob Mazurek. Con il patrocinio dell’Università degli studi di Padova e il concorso del Ministero della Cultura. Media partner Rai Radio 3.

26 marzo, ore 21, Teatro Torresino

1° set

NEW FUTURE CITY RADIO

Rob Mazurek - trombe, campionatore, voce, flauti, campane

Damon Locks - voce, elettronica

2° set

CHICAGO-SÃO PAULO UNDERGROUND TRIO

Rob Mazurek - cornetta, elettronica

Mauricio Takara - percussioni, voce, elettronica

Chad Taylor - batteria, mbira

27 marzo, ore 21, Sala dei Giganti al Liviano

ROB MAZUREK GALACTIC PERCUSSION UNIT

Rob Mazurek - cornetta, elettronica, voce, percussioni

Damon Locks - voce, elettronica

Mauricio Takara - percussioni, elettronica

Pasquale Mirra - vibrafono

Chad Taylor - batteria, percussioni, mbira

Mikel Patrick Avery - batteria, percussioni

Biglietti della singola serata

Interi 15 euro

Ridotti 8 euro

Studenti Università di Padova 1 euro

PREVENDITE

Biglietti acquistabili online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Per tutte le informazioni:

www.centrodarte.it

Per tutte le informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 5225607

info@centrodarte.it

Info web

https://www.centrodarte.it/concerti/2024-03-26-27-rob-mazurek-special-project/

https://www.facebook.com/centrodarte.it/

https://www.facebook.com/events/1054779842280674/

