“Centrodarte24”, Stefano Pilia “Spiralis Aurea” alla Sala dei Giganti

L’ultimo mese del primo semestre di programmazione annuale del Centro d’Arte di Padova inizia con “Spiralis Aurea” di Stefano Pilia, chitarrista e compositore con un percorso in costante mutazione e alla ricerca di un’espressione libera. Pilia inizia con una formazione classica e approda poi all’improvvisazione e alla composizione elettroacustica.

Il catalogo di musiche a suo nome è notevole, così come le collaborazioni con musicisti di aree differenti: in ambito indie-rock ha fatto parte di Massimo Volume e Afterhours, con Valerio Tricoli e Claudio Rocchetti ha fondato il trio avant-garde 3/4HadBeenEliminated, è in più occasioni insieme al gruppo di rock strumentale e sperimentale Zu (con il bassista Massimo Pupillo ha anche un progetto in duo), in area world music collabora con Adrian Utley, Mike Watt, David Grubbs, Rokia Traorè e In Zaire (quartetto “tribale-psichedelico”) ed è nel nuovo jazz di “Fire! Orchestra CBA (prodotto dal Centro d’Arte e Area sismica nel 2021).

“Spiralis Aurea”, però, la proposta che si ascolterà alla Sala dei Giganti a Palazzo Liviano, domani, venerdì 3 maggio, alle ore 21, fa tesoro di tutto e va ancora oltre, in quanto corona un percorso di liberazione dai linguaggi già interpretati, seppure amati con passione sincera, che vengono ora oltrepassati da una folgorazione intellettuale che fa tabula rasa per andare dritta verso l’essenza del suono, dell’umano, del respiro primigenio.

L’insieme delle composizioni prende vita da una visione avuta dopo una visita a un cimitero di caduti di guerra: visione che diventa riflessione su storia, memoria, senso dell’essere e che viene tradotta in riti, simboli, relazioni tra numeri e suoni. Oltre all’autore e ai violoncelli di Mattia Cipolli e Giuseppe Franchellucci, ci sarà Alessandra Novaga all’altra chitarra, improvvisatrice ben nota al pubblico del Centro d’Arte.

Spiega Pilia in un’intervista concessa ad Enrico Bettinello: «Così è stato generato Spiralis Aurea. Qui le forme delle composizioni sono prima “viste” che “udite” e si autogenerano in virtù di un principio-motore immobile. Sono traduzioni di forme geometriche e simboliche in una partitura e successivamente, nel tempo della loro esecuzione e manifestazione sonora, come esperienza musicale». Ma se l’origine geometrico-matematica funge da spunto teorico che dà vita ai suoni, alla fine è l’aspetto intuitivo-emozionale che l’ascoltatore percepisce.

La musica si distende con affreschi narrativi lineari, spesso affidati al contrappunto come risoluzione dialogica tra le diverse voci strumentali. La densa incisione discografica di “Spiralis Aurea” dal vivo viene “asciugata” ed affidata a due chitarre elettriche, due violoncelli ed elettronica.

Con il patrocinio dell’Università degli studi di Padova. Media partner Rai Radio 3.

3 maggio 2024 ore 21

Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Stefano Pilia Spiralis Aurea

Stefano Pilia - chitarra, elettronica

Alessandra Novaga - chitarra, elettronica

Mattia Cipolli - violoncello

Giuseppe Franchellucci - violoncello

Biglietti

Interi euro 15

Ridotti euro 8

Studenti Università di Padova euro 1

PREVENDITE

Biglietti acquistabili online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Per tutte le informazioni

https://www.centrodarte.it/concerti/2024-05-03-stefano-pilia/

https://www.facebook.com/stewiepilia

https://www.facebook.com/events/1139523993739831/

