Mattinata dedicata ai workshop "Incontra lavoro" a Due Carrare

Cerchi lavoro o lo vuoi cambiare? Il Comune di Due Carrare e la Cisl Padova Rovigo rivolgono questa domanda in particolare ai giovani dai 18 ai 35 anni, ma non solo, per invitarli ad una mattinata di orientamento e formazione che si terrà il prossimo 8 ottobre alla Casa dei Carraresi (in via Roma 33, a Due Carrare). Dalle 8.30 alle 13, gli interessati potranno imparare a creare il curriculum più accattivante, scopriranno come prepararsi al meglio per affrontare un colloquio di lavoro e potranno sottoporsi a simulazioni di colloqui con le aziende del territorio. “Incontra Lavoro”, questo il titolo dell’iniziativa, si rivolge a tutti quei giovani e a tutte quelle persone che si interfacciano col mondo del lavoro per la prima volta o che desiderano cambiare occupazione, per indirizzarli verso un’attività più adatta alle loro esigenze e aspirazioni, favorendo la loro conoscenza del mondo del lavoro attuale, delle modalità di ricerca e di come porsi nel miglior modo possibile nei confronti di un’azienda.

L’iniziativa si inquadra in un percorso di politiche attive sul territorio che la Cisl Padova Rovigo sta promuovendo nel Comune di Due Carrare dove è stato attivato uno sportello per favorire l'orientamento al lavoro autorizzato da Veneto Lavoro e fa seguito ad un progetto di orientamento 360 promosso la primavera scorsa e rivolto ai ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di primo e secondo grado e a quelli che hanno terminato il loro percorso universitario.

«L’amministrazione comunale intende aiutare i giovani in particolare, ma anche persone di ogni età ad affrontare il loro futuro nel momento in cui il mondo del lavoro sta subendo cambiamenti rapidi e profondi – commenta l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Due Carrare Cinzia Menegazzo – Un momento di orientamento e formazione come Incontra Lavoro può essere di incoraggiamento per mettersi in gioco e può contribuire allo sviluppo del territorio con l’acquisizione di nuove professionalità».

«E’ importante che i giovani si confrontino sul loro approccio al lavoro – aggiunge la segretaria territoriale della Cisl Padova Rovigo Francesca Pizzo – e che siano informati delle opportunità offerte dai nuovi strumenti a livello nazionale e regionale come il programma Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), che ha sostituito l’assegno per il lavoro e prevede diversi percorsi di formazione, dall’aggiornamento al reskilling. L’obiettivo è quelli di permettere ai giovani di esprimere le loro capacità individuali e potenzialità mettendole a disposizione della comunità».

L’iniziativa è co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili dell’ambito del bando Anci “Fermenti in Comune” 2020-2021.

Per iscrizioni: https://forms.gle/ PoX3JaRHJPrGS3Hk7.

Foto articolo da comunicato stampa