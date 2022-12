Cerimonia di consegna dei diplomi galileiani a Palazzo Bo

La Scuola Galileiana dell’Università di Padova nasce nel 2004 come percorso di eccellenza che completa i normali corsi di laurea con attività mirate ad elevare la preparazione dei giovani che si affacciano al mondo della ricerca e dell’Università, grazie ad un programma accademico innovativo

e competitivo. Nel 2004 sono state istituite due classi di studio: la classe di Scienze Morali, che approfondisce le discipline letterarie, storiche e filosofiche e la classe di Scienze Naturali, orientata verso gli studi matematici, fisici, chimici, biomedici e tecnici. Dall’anno accademico 2014/2015 la Scuola ha attivato una nuova classe, quella di Scienze Sociali, dedicata alla sociologia, al diritto, all’economia, alle scienze politiche, all’antropologia e alla psicologia.

Venerdì 16 dicembre alle ore 15, nell’Aula Magna di Palazzo Bo (via VIII febbraio, 2 – Padova), la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova consegnerà a 26 dei suoi studenti i diplomi galileiani.

«La Scuola Galileiana è un’occasione unica per vivere l’esperienza universitaria sfruttando al meglio le possibilità offerte da un percorso di eccellenza nella formazione accademica e di contatto diretto con il mondo della ricerca – spiega Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana –. Ogni anno vengono selezionati 30 studenti a cui, in parallelo al percorso tradizionale di studi nell’Università di Padova, vengono offerti insegnamenti, seminari, tutorati personalizzati, corsi di lingue e attività didattiche integrative con l’ambizione di offrire non solo una migliore specializzazione, ma anche una formazione interdisciplinare. Allo studente galileiano viene offerto vitto e alloggio nelle strutture della Scuola, un bonus didattico per l’acquisto di libri e un bonus mobilità per recarsi in Italia o all’estero per progetti di studio. Inoltre, grazie agli accordi di scambio con altre scuole superiori italiane ed estere (come l’École Normale Supérieure di Parigi, la Scuola Normale di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Purdue University) lo studente galileiano può completare la sua formazione con periodi di studio in altri istituti eccellenti. Il più grande apporto all’educazione degli studenti galileiani è dato dagli studenti stessi, dalla loro convivenza, conoscenza, discussione, dal confronto di intelligenze e dall’incontro di culture diverse».

Il nuovo direttivo della Scuola, recentemente insediato, introdurrà importanti novità nel segno dell’apertura e dell’incontro e amplierà le iniziative della Scuola rivolte al resto dell’Università, degli istituti d’istruzione secondaria e della società civile. In attesa di spostare la Scuola nella nuova sede di via Marzolo, appena verrà ultimata, sarà rafforzata l’offerta magistrale e si lavorerà al progetto di aprire la Scuola anche a studenti di dottorato, per avvicinare ancora di più il mondo della ricerca a quello della formazione d’eccellenza.

Alla cerimonia saranno presenti la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli e il direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori, Gianguido dall’Agata. Sempre della Scuola Galileiana, porteranno i saluti anche una rappresentante delle studentesse e degli studenti, un rappresentante delle studentesse e degli studenti internazionali e un rappresentante dell’Associazione Alumni.

Seguirà la lectio magistralis del professore emerito Carlo Arrigo Umiltà dal titolo “Il cervello: la macchina della mente” e la consegna dei diplomi.

Gli studenti che riceveranno il diploma quest’anno sono in tutto 26: 7 di Scienze Morali, 12 di Scienze Naturali e 7 di Scienze Sociali.

Partecipazione su invito, per tutti in streaming

L’accesso all’evento in presenza è su invito, ma sarà possibile seguire il live streaming sul canale YouTube della Scuola Galileiana al link:

https://www.youtube.com/watch?v=1D-XXKA01Bw

Per informazioni

https://www.unipd-scuolagalileiana.it/

https://unipd-scuolagalileiana.it/eventi/cerimonia-di-consegna-dei-diplomi-galileiani-7

