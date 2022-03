Cerimonia per la giornata della donna 2022

La Consulta femminile, in collaborazione con il Comune di Padova, organizza la consueta cerimonia in occasione della Giornata della donna, durante la quale viene dato pubblico riconoscimento all’impegno di donne che, nel volontariato, operano con ammirevole dedizione per migliorare la qualità della vita delle persone.

Appuntamento venerdì 8 aprile in Sala Paladin di plazzo Moroni alle ore 16.30.

Quest’anno vengono premiate:

Lucia Maritan - per l’attività di volontariato parrocchiale con la quale ha dedicato la sua esistenza agli altri coinvolgendo anche la sua famiglia

Daria Minucci - medico ginecologa per aver difeso i diritti delle donne nell'ambito dello studio e della salute in Italia e all'estero con grande competenza, generosità e impegno

Silvia Guidolin - donatrice di sangue a testimonianza di una forma di volontariato silenzioso a sostegno degli altri

Anna Maria Colombani - per l'attività di volontariato che svolge con dedizione, umanità, passione, impegno e professionalità frutto di una grande esperienza, ma soprattutto della conoscenza e sensibilità acquisite attraverso la Croce Rossa Italiana

Programma

Introduzione da parte della presidentessa della Consulta femminile nel Comune di Padova, Margherita Berto;

saluto dell’Amministrazione comunale;

consegna dei sigilli della Città e delle pergamene.

Per informazioni

Consulta femminile nel Comune di Padova

Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205210

email consulta.femminile@comune.padova.it

https://www.padovanet.it/evento/cerimonia-la-giornata-della-donna-2022

