Cervellone quiz game | Birrone Padova

Da Birrone Padova, come ogni martedì, torna IL CERVELLONE QUIZ GAME! Se la birra ti fa diventare più intelligente noi di Birrone Padova siamo proprio curiosi di scoprirlo! Ti aspettiamo per la serata CERVELLONE: porta i tuoi amici birraioli più -acculturati per sfidare le altre squadre a suon di quiz! Le date da non perdere sono:

MARTEDI' 7 MAGGIO

MARTEDI' 14 MAGGIO

MARTEDI' 21 MAGGIO

MARTEDI' 28 MAGGIO

PRENOTAZIONE E CONSUMAZIONE OBBLIGATORIE

? PRENOTA ORA

? +39 388 938 0507

?Via Trieste 5/c, Padova