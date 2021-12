Ceste natalizie a “km zero” al Mercato coperto di Campagna Amica Padova

Le ceste natalizie con le tipicità a “km zero” del territorio salgono in testa alla classifica dei regali più scelti e graditi, anche nella nostra provincia, dove i prodotti freschi e di stagione non mancano. Inoltre il cesto natalizio con i prodotti dell’enogastronomia cresce nei consensi e si afferma come il regalo meno riciclato in tempi di Covid.

I prodotti e i prezzi

Tra i prodotti più presenti nei cesti, accanto allo spumante, al torrone, al pandoro o al panettone spesso artigianali, sono tornati prepotentemente il cotechino, lo zampone, le lenticchie e in generale tutti i prodotti tipici locali, rigorosamente a chilometri zero, dai salumi ai formaggi, dall’extravergine al vino, dal miele alle conserve, preparati direttamente nelle aziende agricole. I prezzi variano notevolmente: da 15 euro per un cesto minimal ad il triplo per euro per uno medio con le tipicità del territorio e la possibilità di personalizzare le composizioni con prodotti di qualità e origine garantita dai produttori.

Dove e quando

E proprio per aiutare i consumatori padovani nella scelta e nella preparazione delle ceste natalizie l’11 dicembre, i tutor di Coldiretti Padova saranno al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23. Dalle 10 alle 12 forniranno utili consigli e dimostrazioni pratiche su come allestire al meglio il regalo natalizio scegliendo fra le proposte dei contadini del nostro territorio. Spazio anche all’iniziativa di un’associazione padovana, la onlus “Fiori Blu”, che raccoglierà fondi per parco inclusivo del Bassanello a Padova.

Regalare prodotti agricoli, ricorda Coldiretti Padova, permette inoltre di sostenere l’agricoltura di casa nostra anche in questo periodo difficile. Chi riceva una cesta di prodotti tipici avrà così l’occasione per conoscere meglio le specialità alimentari del proprio territorio che consente peraltro di ripetere l’acquisto anche al di fuori del periodo natalizio grazie alla vicinanza e all’identificazione delle realtà produttive coinvolte. Inoltre la tracciabilità dei prodotti con l’etichettatura è anche una garanzia per difendersi dalle truffe che si moltiplicano con l’arrivo delle feste.

L'attenzione

I consigli di Coldiretti Padova per gli acquisti natilizi sono quelli di verificare sempre l’etichetta dei prodotti alimentari nei casi in cui è obbligatorio renderla evidente sui banconi. La soluzione migliore resta comunque quella di rivolgersi direttamente ai produttori agricoli nelle aziende, nelle botteghe o nei mercati di Campagna amica che si moltiplicano nelle città e nei luoghi turistici durante le feste, dove è possibile parlare direttamente con l’agricoltore e conoscere personalmente le caratteristiche dei prodotti e le tecniche utilizzate per ottenerli.

Le famiglie padovane non rinunceranno a preparare pranzi e cenoni o a gratificare parenti e amici con gustosi omaggi utili ma - sottolinea Coldiretti Padova- si qualifica la spesa, con una netta preferenza di prodotti del territorio locali e Made in Italy. Si assiste a una fortissima attrazione verso la riscoperta del legame con i prodotti del territorio che si esprime sempre di più attraverso la preparazione delle ricette del passato che, nonostante i profondi cambiamenti negli stili di vita, rimangono fortemente radicate nella popolazione.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0

Foto articolo da comunicato stampa