Champagne al Barco Teatro, le degustazioni in via Orto Botanico

L'evento più chic della stagione estiva è dedicato al vino più discusso e commercializzato al mondo, lo Champagne!

Nello spazio all'aperto di Barco Teatro, potrete degustare 6 diversi Champagnes di Recoltants Manipulants selezionati ed importati direttamente dall'enoteca.

In degustazione:

Moutardier Champagne Brut "Carte d'Or"

Champagne Lagache Champagne Brut "Cuvée Veuve Prévost" Millésime 2015

Agathe de Ladutrie Champagne Extra Brut Cuvée Blanc de Blancs Premier

Larmandier Père & Fils Champagne Brut Nature "dØsage" Premier Cru 2015

E. Barnaut Champagne Rosè Brut "Authentique" Grand Cru

Moutardier Champagne Rosé Brut "Cuvée Rosé"

Costo

La degustazione sarà accompagnata da assaggi a cura di Clafè Lab

Quota di partecipazione: 60 euro

Dove e quando

La serata si svolgerà al Barco Teatro in Via Orto Botanico 12 (Padova), in data 8 luglio alle ore 20.30.

Per Info e Iscrizioni

Mail: info@barcoteatro.it

Tel: 375 5764000

