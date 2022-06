“Change - Chance for future”: arte, solidarietà e imprenditori a confronto in riva al Piovego

Cambi di prospettiva del mercato, visioni di futuro e nuovi linguaggi dell'arte al servizio della solidarietà sono al centro dell'evento inedito “Change - Chance for future”, sostenuto e ospitato dallo Studio Greggio - Avvocati d'Impresa di Padova , che si sta distinguendo per le sue proposte innovative, con il desiderio di partecipare al rilancio del mercato, oltre che sostenere attivamente iniziative di solidarità a favore della “Città della Speranza” di cui è consigliere (? lo studio o Marco Greggio?). Martedì 21 giugno, dalle 18.30 alle 23, ospiterà l’evento nello straordinario giardino della nuova sede affacciata sul fiume Piovego.

Verrà inaugurata per l'occasione la mostra “Switch”, organizzata da Vecchiato Arte che resterà poi aperta al pubblico fino al 28 giugno ( orari di visita tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, tel. 049651599), esposizione allestita in via del tutto eccezionale in uno spazio esterno alla galleria. Le opere selezionate sono firmate dagli artisti Marek Zyga, Rogerio Timoteo, Christian Verginer, conTESSA, Angelo Bordiga, David Begbie, Davide Paglia, Daniele Fortuna, Giuseppe Inglese e Milena Bini.

“Switch” nasce come mostra contemporanea di artisti sensibili alla tematica del tempo che cambia portando con sé i ricordi della memoria del passato e il termine stesso intende come ci si “metta al passo coi tempi”, restando aggiornati e sempre attenti con la sensibilità che distingue le opere e gli artisti in mostra”, sottolinea il critico d'arte padovano Massimiliano Sabbion, a cui è stata affidata la presentazione dell'esposizione la sera del 21 giugno, “Tra scultura e pittura, tra installazioni e azioni artistiche la galleria Vecchiato Arte presenta artisti dal linguaggio internazionale e dall’ampio respiro espressivo dove le azioni, le idee e l’uomo sono al centro dell’universo artistico rappresentato. La ricerca si estende nel muto colloquio tra le opere, che penetrano lo sguardo di chi guarda, e suggerisce la visione sempre aperta per un segno dell’oggi verso il futuro , che si apre ed estende più che mai curioso e attento”.

L'appuntamento rappresenta un ritorno alla socialità in una data speciale: il Solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno con cui si dà inizio all'estate boreale e all'inverno australe. Il concept dell'evento è stato creato da Marco Greggio e Alessandra Ferri a favore della Fondazione “Città della Speranza onlus”, a cui sarà devoluto l'intero ricavato dell'asta di opere d'arte, che sarà battuta dalla madrina della serata, l'attrice e conduttrice televisiva Francesca Cavallin. Le opere sono state realizzate dagli artisti padovani Renato Pengo e Osti Romi.

“Change - Chance for future” proporrà una molteplicità di elementi per esplorare il tema del cambiamento visto da varie angolature, sulla spinta della necessità di interpretare il presente e di immaginare un futuro di speranza, tanto più urgente in un contesto di transizione post pandemica come quello che la società sta attraversando. Si parlerà di cambiamenti di prospettiva e di finestre aperte sul futuro nel corso dell'expert talk che avrà come protagonisti i partner di alto profilo dell'evento: Studio Greggio rappresentato da Marco Greggio; Allianz Bank (Centro di Consulenza Finanziaria di Padova, Eleonora Zuin); Allianz Assicurazioni (Paolo Alberto Mazzocato, Agenzia Padova Pedrocchi); Bentley Padova ( Mauro Benetti), che esporrà due novità della casa automobilistica, la ??????? ??????????? ?? ?8 e la B?????? ?????? ???? ??????. A fianco di Francesca Cavallin ci sarà il giornalista Paolo Brinis (autore del libro “Camici e calici”).

La serata sarà arricchita da vari momenti di intrattenimento e convivialità, animati da ospiti speciali: il pianista Sergio Cossu, autore e produttore dei Matia Bazar; il dj set di Marco Spanio del Bilbo Club di Cortina d'Ampezzo; l'associazione “Gli Amissi del Piovego”, che sarà protagonista di una rappresentazione ambientata nella suggestiva scenografia fluviale, lambente il giardino; i corner delle golosità preparate da “Radici - Terra e Gusto” dello chef Andrea Valentinetti e da “Wiennese -Brace e cantina” a cura di Ermanno Sguoto.

Per informazioni sull'evento: Studio Greggio tel. 049651599

