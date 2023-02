intero 9 euro - ridotto 7 euro (over 65)

Prezzo intero 9 euro - ridotto 7 euro (over 65)

Al Teatro Quirino De Giorgio lo spettacolo "Che spirito me suocera!" il 4 marzo 2023

Commedia brillante dialettale di Simona Ronchi

Regia di Rossana Mantese

Compagnia Asolo Teatro APS (TV)

Ortensia vuole a tutti i costi rientrare in contatto con la madre attraverso pratiche spiritiche, sfidando lo scetticismo del marito Piero. Per farlo sarà affiancata da un improbabile gruppo di amici ed esperti, in un turbinio di equivoci, situazioni esilaranti e… piccanti!

