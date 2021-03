“Salvati tu che hai un sogno”, presentazione online del libro di Cherif Karamoko con Giulio di Feo e Diego Bonavina

Venerdì 12 marzo, alle ore 18, presentazione sulla pagina Facebook Libraccio Padova di Cherif Karamoko

“Salvati tu che hai un sogno” - Mondadori.

Dialogano con l’autore Giulio di Feo e Diego Bonavina.

Il libro

"Mister, dimmi tu. Dove posso andare?" "Ovunque. Sia per la vita che per il calcio, non credo ci sia un posto con meno futuro di questo. Ma per capire se è la scelta giusta c'è un solo modo." "Quale?" "Cosa vuoi fare? Qual è il tuo sogno? Non devi rispondere a me, rispondi a te stesso." Su questo non ho dubbi: "Fare il calciatore".

La storia di Cherif

In sei anni Cherif Karamoko è passato dall'inferno della Guinea, al debutto in serie B con la maglia del Padova. In questo lasso di tempo la sua esistenza è stata sconvolta più volte. Il padre ucciso in salotto dalle milizie cristiane. La mamma portata via dall'Ebola. Il primo viaggio di nove mesi in mano ai trafficanti di uomini per raggiungere il fratello scappato in Libia dopo aver vendicato il genitore: torture, estorsioni, ricatti, vita al limite. Poi il secondo viaggio per raggiungere l'altra sponda del Mediterraneo. Il fratello che gli allunga uno dei pochissimi giubbotti di salvataggio e scompare fra le onde. L'arrivo di una nave di soccorso. La salvezza e la consapevolezza di essere rimasto solo. Le difficoltà nel centro di prima accoglienza denunciate con una camminata pacifica fino in Prefettura. Poi il trasferimento in Veneto dove alcune persone di una cooperativa sociale se ne prendono cura. Lo fanno studiare e lo portano a fare un provino per il Padova. Sei anni di una storia incredibile e tutta vera, quella che Cherif Karamoko ha raccontato in questo libro. Una storia emblematica che aiuta a comprendere l'apocalisse che molte persone e interi popoli, non solo del continente africano, stanno vivendo in questi decenni oscuri. Quando la tua comunità esplode e tutto va in fumo ci vogliono fortuna, coraggio e determinazione per sopravvivere nel tutti contro tutti di un camion che trasporta clandestini o di un barcone abbandonato alla deriva dai trafficanti d'uomini. E chi ha un sogno forse ha uno stimolo in più per cercare di dare una nuova forma al suo mondo.

L’autore

Cherif Karamoko (Conakry, Guinea, 2001) è un calciatore del Padova attualmente in prestito all’Adriese.

I relatori

Giulio Di Feo (Avellino, 1978) è giornalista della “Gazzetta dello Sport”.

Diego Bonavina (Morciano di Romagna, 20 ottobre 1965) è un avvocato, politico, dirigente sportivo professore, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, allenatore delle giovanili della Sacra Famiglia e assessore allo sport del Comune di Padova.