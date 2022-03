Chiara Luppi Quartet in "Woman in Love" al Lux

Tempi e Ritmi, in rete con altre 12 associazioni ed altre realtà artistiche padovane, con il contributo del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, per il format “RAM Disseminazioni”, organizza e coordina questo contenitore.

In 14 diversi spazi cittadini, oltre due mesi di eventi.

Scarica il volantino con tutti gli spettacoli

Con, tra gli altri, Riccardo Fogli, Paolo Cevoli, Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi, Roberto Citran, Massimo Carlotto, Chiara Luppi, Delfini, Le Sensazioni, Calicanto, Alessandro Rossetto e tanti altri personaggi e compagnie di rilievo della nostra terra, o comunque legati alla nostra Padova, tra teatro, musica, danza e animazioni per bambini e famiglie.

L'evento dell'11 marzo

Chiara Luppi Quartet

in concerto: “Woman in love”

Appuntamento l’11 marzo alle ore 21.15 al Cinema Teatro Il Lux. ,via F. Cavallotti n.9

La cantante padovana, nota a livello nazionale per la partecipazione ai musical all’Arena di Verona e San Siro “I Promessi Sposi”, “Romeo e Giulietta” e in tv a “The Voice”, “Uno Mattina”, interprete del nuovo singolo DIVO-C, propone un programma di canzoni d’amore dedicato in primis alle donne, dal repertorio italiano ed internazionale. Gianluca Carollo (tromba – flicorno) Ivan Zuccarato (pianoforte – tastiere) Davide Pezzin (basso) Davide Devito (batteria).

Ass. Tempi e Ritmi in collaborazione con Circolo The Last Tycoon

Biglietti

Biglietti(posti numerati): 15 euro + dir. di prevendita

Prevendite operative online e nei negozi in città:

Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9) e Cartoleria Prosdocimi Mazzini 74 (piazza Mazzini 74).

info@padovaspettacoli.it

https://www.padovaspettacoli.it/

3516607652 (ore 10 - 13 ; 15 - 19)

https://padovaspettacoli.it/acquista-biglietti/

Normative anti-Covid

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore.

Green Pass rafforzato obbligatorio

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass)

Mascherina FFP2 obbligatoria

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2

Tracciamento

Saranno registrati i nominativi ed i recapiti telefonici dei partecipanti ai fini del tracciamento e conservati per 14 giorni

Info web

https://padovaspettacoli.it/eventi/chiara-luppi-quartet/

https://www.facebook.com/events/628060745148507

https://www.facebook.com/padovaspettacoli

