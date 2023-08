Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/171338302601770/

Chic Nic in giardino del Castello Carrarese di Este

Sabato 2 settembre dalle 16 alle 00.30;

domenica 3 settembre dalle 16 alle 24.

Per un intero weekend lo splendido Castello Carrarese di Este apre le porte a Chic Nic per festeggiare la fine dell’estate nel suo meraviglioso giardino all’italiana, con un programma ricco di contenuti e attività per divertirsi in compagnia in una splendida cornice medievale.

Chic Nic è l’evento che unisce musica, benessere, attività gratuite, shopping e degustazioni in un’atmosfera unica e suggestiva, arricchita da scenografie provenzali e vintage.

A fornire uno scenario unico all’evento i giardini del castello Carrarese di Este, magnifico parco della città immersa nei Colli Euganei, per vivere un weekend all’insegna del relax e del divertimento.

Musica Live // Botanical Cocktails // Vintage e Handmade Market // Degustazioni // Food Gourmet // Dj Set // Area Relax // Art Performance // Salotti Vintage en plein air // Area Kids// Area Pet

EVENTO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

Location

I Giardini del Castello Carrarese si trovano a Este, a pochi km da Padova, nel bellissimo scenario dei Colli Euganei.

Il Castello Carrarese risalente al XIV secolo con i suoi km di mura custodisce i rigogliosi giardini all’italiana ricchi di viali ordinati, aiuole geometriche e preziose piante secolari. È possibile ammirare un glicine monumentale, alcuni esemplari di cedri del Libano e dell’Himalaya e meravigliose collezioni di rose.

I Giardini sono utilizzati come location di importanti eventi e manifestazioni, tra cui “Este in Fiore”, annuale rassegna florovivaistica conosciuta a livello nazionale.

Un’inedita cornice in grado di sorprendervi tra concerti live, vintage & handmade market, degustazioni, sunset dj set, workshop gratuiti, area relax, drink botanici e street food gourmet.

Chic Nic valorizza i sapori autentici di oggi e di un tempo, per offrire una giornata all’insegna del relax in un salotto all’aria aperta interamente allestito con elementi e arredi in stile retrò, dove venire coccolati da una ricercato sottofondo musicale e performance dal vivo, dove apprezzare le creazioni e i pezzi unici di artisti, artigiani, ricercatori della moda e collezionisti.

Chic Nic offre la possibilità di partecipare a degustazioni enogastronomiche e a workshop dedicati al benessere, alla natura, a laboratori per i più piccoli nell’area bimbi e molto altro.

Handmade & vintage market: espositori, artisti, design makers, abbigliamento di seconda mano, accessori e creazioni green, tra arte, creatività ed artigianalità.

Live music e dj set : presto saranno annunciati i guest e gli artisti on stage

Area cocktail botanici: bevande ricercate di ottima qualità in linea con le ultime tendenze del mondo beverage.

Area relax : un salotto all'aria aperta interamente allestito in pieno stile provenzale e deco'

Area food : un'area con food truck per soddisfare tutti i palati

: un’area con food truck per soddisfare tutti i palati Attività wellness gratuite

Area kids: tanti giochi e attività per il divertimento dei bimbi.

Scopri tutti i workshop con prenotazione obbligatoria gratuita https://www.chicnic.org/programma-este-2023/

Cani

I cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell’assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Biglietti

Validi per l’ingresso a entrambe le giornate

Promo early bird - disponibili fino al 16 agosto - 6,50 euro + d.d.p

- 6,50 euro + d.d.p Ingresso intero - 8,50 euro + d.d.p.

https://www.chicnic.org/biglietti/

Ingresso gratuito:

Bambini fino ai 12 anni

Disabili, hanno diritto a ingresso gratuito e salta fila (la gratuità non è estesa agli accompagnatori).

Illustrazione by hellobea - www.hellobea.com

Evento organizzato da: Superfly Lab e Vintage Factory

