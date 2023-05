Chic Nic a Villa Vescovi

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/773138707726681

Chic Nic 2023 @ Villa dei Vescovi - Luvigliano di Torreglia (PD)

domenica 14 maggio dalle 11 alle 22

Relax Rinascimentale a Villa dei Vescovi, antica dimora dell’ozio nel cuore dei Colli Euganei.

Un ricco programma di attività tra capolavori architettonici, affreschi fiamminghi e panorami mozzafiato: le porte di Villa dei Vescovi, gioiello del FAI (Fondo Ambiente Italiano) tornano ad aprirsi al pubblico di Chic Nic per un evento intimo.

Relax, street food, degustazioni enogastronomiche, cocktail & aperitivi, musica live e dj set al tramonto, workshop gratuiti, market dedicato all’artigianato e al vintage, il tutto immersi in paesaggio idilliaco in fiore, tra i orti, prati, frutteti e gli antichi filari dei vigneti.

? Antico frutteto e marascheto - Tra gli orti e i frutteti nel cuore del parco della Villa si svolgeranno laboratori creativi ad iscrizione gratuita per adulti, bambini e amici a quattro zampe. Prenotazione online obbligatoria, posti limitati.

? Area laghetto - Le sponde del Laghetto delle Rane popolato da ninfee, piante acquatiche e pesci

saranno lo scenario per salottini in stile vintage, shabby & country chic dove ascoltare tanta buona musica e godersi un aperitivo botanico ricco di sapore e aromi, accompagnato da street food.

? Terrazza panoramica - Un buffet con proposte gourmet che re-interpretano ricette tradizionali, da gustare nella splendida terrazza che domina l’intero paesaggio.

? Antico vigneto - Area market dedicata all’handmade, ai collezionisti vintage, ad artisti e artigiani di ogni genere.

? Live music & dj set

? Biglietti

Ingresso intero: 8,50 euro + diritti di prevendita

? Ingresso gratuito: salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori); bambini fino ai 12 anni.

? Pets: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Evento organizzato da: Superfly Lab, Vintage Factory e Parco della Musica - Padova

