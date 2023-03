Chic Nic di Pasquetta a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1665029733953186/

Chic Nic di Pasquetta 2023 @ Villa Contarini - Piazzola sul Brenta (PD) Lunedì 10 aprile, dalle 11 alle 22.

L'evento

Torna finalmente la primavera e insieme a lei un nuovo appuntamento di Chic Nic, per trascorrere una giornata all'aria aperta e divertirsi in compagnia.

Chic Nic di Pasquetta è l’evento che unisce musica, benessere, giochi, shopping e degustazioni in un'atmosfera unica e suggestiva con grandi novità per l’edizione 2023:

Area Food ampliata, con nuovi food truck e una nuova isola del gusto;

2 Nuovi Punti Token, per non sottrarre tempo al vostro divertimento;

Potenziamento dei servizi igienici.

Si aprono anche quest’anno i cancelli di Villa Contarini, la Versailles italiana, e del suo splendido parco: il più grande giardino del Veneto, interamente dedicato al relax e al divertimento.

Musica Live // Botanical Cocktails // Vintage e Handmade Market // Degustazioni // Food Gourmet // Dj Set // Area Relax // Art Performance // Salotti Vintage en plein air // Area Kids// Area Pet

Scopri il programma: https://www.chicnic.org/programma-pasquetta-2023/

Evento in continuo aggiornamento

LOCATION: Villa Contarini si trova a Piazzola Sul Brenta, a pochi km da Padova. Una delle più belle ville venete, un capolavoro del barocco cinquecentesco sede di eventi culturali e spettacoli del territorio.

La villa conta una superficie di oltre 6000 mq, per un totale di 144 ambienti, ed è circondata da un vasto parco dal grande impatto scenografico. Oltre 50 ettari ricchi di vegetazione, in cui trovare piante secolari, giardini all’inglese, ombrosi viali alberati e piccoli laghetti, rifugio di numerose specie animali.

Un’inedita cornice in grado di sorprendervi tra concerti live, vintage & handmade market, degustazioni, sunset dj set, workshop gratuiti, area relax, drink botanici e street food gourmet.

Chic Nic valorizza i sapori autentici di oggi e di un tempo, per offrire una giornata all’insegna del relax in un salotto all’aria aperta interamente allestito con elementi e arredi in stile retrò, dove venire coccolati da una ricercato sottofondo musicale e performance dal vivo, dove apprezzare le creazioni e i pezzi unici di artisti, artigiani, ricercatori della moda e collezionisti.

Chic Nic offre la possibilità di partecipare a degustazioni enogastronomiche e a workshop dedicati al benessere, alla natura, a laboratori per i più piccoli nell’area bimbi e molto altro.

HANDMADE & VINTAGE MARKET: oltre 40 espositori, artisti, design makers, abbigliamento di seconda mano, accessori e creazioni green, tra arte, creatività ed artigianalità. Scopri gli espositori presenti su https://bit.ly/marketcn-23

LIVE MUSIC e Dj Set: special guest Polpette Classic

AREA WINE TASTING: Degustazioni Vini.

AREA TEA TASTING: Degustazioni di tè

AREA RELAX: un salotto all’aria aperta interamente allestito in pieno stile provenzale e deco’

NUOVA AREA FOOD: un’area ristorazione ampliata con food truck e nuova area FISH&CHIC

NUOVE ATTIVITÀ WELLNESS GRATUITE

Yoga e Bagni di Gong per riequilibrare corpo e mente.

Prenota i workshop: bit.ly/chicnicws23

Area Kids: tanti giochi e letture per i bimbi per divertimento tutta la giornata.

Area Pets: percorsi di gioco, itinerari e attività di educazione cinofila per i nostri amici a 4 zampe.

Early Bird Tickets: per un tempo limitato

5 euro + d.d.p.

su dice.fm: https://bit.ly/cnearly

BAMBINI: Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

DISABILI: Ingresso gratuito e salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

CANI: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Prenota i workshop: bit.ly/chicnicws23

In caso di maltempo Chic Nic verrà recuperato domenica 16 aprile e i biglietti acquistati online in precedenza saranno validi

Illustrazione by @hellobea

Evento organizzato da: Superfly Lab, Vintage Factory e Parco della Musica - Padova in collaborazione con Giardini dell'Arena.

Partner: Despar, Coca Cola

Media Partner: Radio Company & Radio 80

