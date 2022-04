Chic Nic di Pasquetta a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Ingresso in prevendita: 5 euro + d.p., valido per tutta la giornata

Chic Nic di Pasquetta 2022 @ Villa Contarini - Piazzola sul Brenta (PD) Lunedì 18 aprile, dalle 11 alle 22.

L'evento

Finalmente arriva la primavera e mai come oggi con lei torna la voglia di stare insieme e godersi la buona compagnia all’aria aperta.

Quale miglior appuntamento se non il tradizionale lunedì di Pasquetta per riconciliare musica, svago, intrattenimento, shopping e sapori?

Villa Contarini, La Versailles Italiana , apre le porte a tutti voi per accogliervi nel giardino più grande del veneto di 6000 metri quadrati.

Musica Live // Botanical Cocktails // Vintage e Handmade Market // Degustazioni // Food Gourmet // Dj set // Area Relax // Art Performance // Salotti Vintage en plein air // Area Kids// Area Pet

Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni.

Partecipa ai nostri workshop wellness e green gratuiti:

Scopri le nostre degustazioni gratuite di vini locali:

Sai che abbiamo una magica area dedicata ai bimbi?

Non dimenticare le attività gratuite presenti nell'area pet:

Ingresso gratuito e salta fila per i disabili.

Location

Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta, a pochi km da Padova è una delle più belle ville Venete capolavoro del barocco cinquecentesco, sede di eventi culturali e spettacoli del territorio. L’inedita cornice che comprende la villa, conta una superficie di oltre 6000 mq per un totale di 144 ambienti, circondata da un vasto parco dal grande impatto scenografico, con 50 ettari ricchi di vegetazione, tra piante secolari, giardini all’inglese, ombrosi viali alberati e piccoli laghetti ricchi di brulicanti specie animali.

Un’inedita cornice in grado di sorprendervi tra jam sessions, concerti live, vintage & handmade market, degustazioni, sunset dj set, workshop gratuiti, area relax, drink botanici e street food gourmet.

Chic Nic valorizza i sapori autentici di oggi e di un tempo, per rilassarsi in un salotto all’aria aperta interamente allestito con elementi e arredi in stile retrò, coccolati da una ricercato sottofondi musicale insieme a performance dal vivo, e stupirsi tra le creazioni e i pezzi unici di più di 50 espositori tra artisti, artigiani, ricercatori della moda e collezionisti.

Chic Nic dà la possibilità di partecipare a degustazioni enogastronomiche e a workshop dedicati al benessere, alla fotografia, alla natura, a laboratori per i più piccoli nell’area bimbi e corsi per imparare a dialogare con gli amici a 4 zampe.

Dettagli

HANDMADE & VINTAGE MARKET: espositori, artisti, design makers, abbigliamento di seconda mano, accessori e creazioni green, tra arte, creatività ed artigianalità.

LIVE MUSIC e Dj Set: presto saranno annunciati i guest e gli artisti on stage

AREA COCKTAIL BOTANICI: bevande ricercate di ottima qualità in linea con le ultime tendenze del mondo beverage.

AREA RELAX : un salotto all’aria aperta interamente allestito in pieno stile provenzale e deco’

GOURMET POINT: un’area ristorazione per soddisfare tutti i palati con raffinate pietanze e cibo da passeggio

ATTIVITÀ WELLNESS GRATUITE -

GIARDINO ZEN: un’area relax dedicata alla meditazione e ai laboratori gratuiti di yoga, shiatsu, tai chi, totalmente immersi nella natura

BAMBINI: Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

DISABILI: Ingresso gratuito e salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

CANI: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Evento organizzato da: Superfly Lab, Vintage Factory, Parco della Musica - Padova e Polpette Classic.

Rimani connesso per scoprire in anteprima tutte le info e le novità di questa edizione.

Lunedì 18 aprile, dalle 11 alle 22

Info web

