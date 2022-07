Chiello al Parco della Musica con "Oceano Paradiso Live tour"

Come solista, Chiello, nome d’arte di Rocco Mondello, ha all’attivo solo un disco: Oceano Paradiso, uscito lo scorso ottobre per Island Records. Uno solo… ma che ha lasciato di stucco sia il pubblico che gli addetti ai lavori. Certo, non è un momento facile per i “giovani” (Chiello ha appena 22 anni): critica e pubblico di una certa età tende a cassare in automatico tutto quello che sa di trap e di rap italiano. Eppure, quel che la nuova generazione di artisti italiani sa dare, sotto l’egida dello stile che ha coniato quasi dal nulla, è tutto da scoprire, e ad ascoltarlo con attenzione e senza pregiudizi vi si legge una profondità davvero unica.

Oceano Paradiso, il cui live Chiello porterà in scena venerdì sera sul palco del Parco della Musica, è un disco di una varietà davvero unica, sia dal punto di vista musicale che da quello lirico. Vi si sentono blues, rock con rimandi diretti a classics come gli America, pop e certamente il rap, così come la tradizione indie tutta italiana, in una declinazione tutta personale che fa pensare a un autore maturo e di elevata cultura. L’effettistica e l’elettronica, nel disco, si integrano con la strumentazione analogica con armonia, a creare una sinergia che sembra profondamente naturale. Quel che i brani comunicano è un intimismo delicato, riflessivo e disilluso, una malinconia animata da un sottile cinismo capace di far capire al primo ascolto quel che all’artista sta davvero a cuore, accarezzando l’animo di chi ascolta.

Non a caso Oceano Paradiso ha debuttato al terzo posto della classifica Fimi, subito dietro a giganti come Salmo e Blanco, e addirittura davanti ai Coldplay, suscitando un’attenzione a dir poco dovuta da parte di critici, giornalisti e addetti ai lavori, in barba alla diffidenza di chi non sa andare oltre facili definizioni troppo semplicistiche come “rap” o “trap”.

Dettagli evento

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Venerdì 29 luglio 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21

Biglietti in cassa 25 euro

Info web

https://www.facebook.com/ParcoDellaMusicaPadova

Foto articolo da comunicato stampa