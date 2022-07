Il Chiosco Live con Angelina Mango

Sunset Live

domenica 3 luglio 2022

Il Chiosco - via Ariosto 10 Padova

in concerto

Angelina Mango

Angelina Mango è una delle artiste più brillanti della nuova scena musicale italiana.

Un vero prodigio il cui talento ha colpito fan molto speciali, come Tiziano Ferro che le ha prodotto il singolo Walkman insieme a Marco Sonzini ed Enrico Brun.

Classe 2001, Angelina Mango è nata a Maratea, splendida località balneare lucana, ma è cresciuta a Lagonegro, sempre in Basilicata. È il frutto dell’amore del grandissimo Pino Mango e di Laura Valente, seconda e storica cantante dei Matia Bazar.

Con due genitori del genere non poteva che appassionarsi fin da bambina al mondo della musica.

Dotata di un talento naturale, pubblica il suo primo album, Monolocale, a soli 20 anni.

Nonostante la giovane età, vanta già esperienze importanti dal vivo, e non solo.

In radio è riuscita a imporsi con il brano Formica, malinconico e molto delicato.

Angelina Mango ha partecipato al Primo Maggio 2022 dove ha trascinato i presenti sulle note di Walkman, il suo secondo singolo per Sony

