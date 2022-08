Il Chiosco Live con Lisa Manara

Concerto

domenica 14 agosto 2022 alle 21

presso Il Chiosco via Ariosto 10 Padova

Lisa Manara

****

Lisa Manara sarà la protagonista del concerto di domenica 14 agosto al Chiosco.

Cantante e compositrice, si avvicina alla musica giocando con la tastiera del pianoforte. La passione per la musica black la porta a vincere nel 2011 il concorso “Donne Jazz & Blues” di Bertinoro che le permette di partecipare ad un workshop sulla voce presso la Venice Voice Academy di Los Angeles. Nel 2013 ha preso parte al talent The Voice e ha lavorato come corista di Gianni Morandi nel tour 2018

Scrive di lei Alceste Ayroldi, giornalista della prestigiosa rivista Musica Jazz: “Non è facile incontrare una voce che metta insieme grinta, intonazione e una vigorosa interpretazione, soprattutto se si ha poco più di vent’anni . Lisa Manara ci riesce con una disarmante facilità attraversando come poche il bel canzoniere afro e soul-blues, padroneggiando le dinamiche e sventagliando una sicurezza che di solito arride a chi ha già alle spalle un bel po’ di anni di palco. Graffia come una pantera nera e svolazza nelle note alte con un glissato che le consente di passare dalle ottave più basse a quelle alte, senza alcun contraccolpo, mantenendo anche una pronuncia chiara e forbita. Chapeau, quindi alla nuova interprete della musica afroamericana “targata” Italia”

Musicisti

Lisa Manara - voce e chitarra

Carlo de Bei: chitarra e voce

Alessandro Friso: batteria

Ingresso

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

Seguici su IG → @ilchioscopadova

Info web

https://www.facebook.com/events/5855377914491634

Foto articolo da evento Facebook