Il Chiosco • Sunset Live con  Alberto Visentin band

Alberto Visentin Band

domenica 26 luglio 2020 alle 21

Padova - Il Chiosco - Via Ariosto 10

Il live

Alberto Visentin presenta Away

Alberto Visentin // chitarra e voce

Stan Sargeant // basso

Andrea Posocco // batteria

Enrico Crivellaro /chitarra

Rob Daz /tromnba

Dettagli

Alberto Visentin, 35 anni, cantautore e chitarrista di Conegliano, ha pubblicato il suo album d’esordio “Away”, tra blues, funk e rock dal sapore tipicamente americano. Il disco, che vede la partecipazione di musicisti importanti come Stan Sargeant, Enrico Crivellaro e Orlando Johnson, sarà presentato live in anteprima in una serie di serate nella nostra regione, tra cui a “Il Chiosco” a Padova Domenica 26 Luglio. La formazione è composta da Alberto Visentin (chitarra e voce), Enrico Crivellaro (chitarra), Rob Daz (tromba), Stan Sargeant (basso) e Andrea Posocco (batteria).

“Away” è il titolo del nuovo album registrato in gennaio 2020. Brani originali e la presenza di numerosi ospiti tra i quali Enrico Crivellaro, Stan Sargeant, Andrea Posocco, Michele Bonivento, Orlando Johnson.

‘Vise’ si sta velocemente affermando sulla scena nazionale con un repertorio di brani originali e cover che prendono ispirazione dalla musica afroamericana contemporanea. Ha vissuto in USA e oltre a possedere una voce di rara intensità e tecnica è un fine chitarrista blues e soul.

Le influenze abbracciano l’intero spettro della American roots music, dai The Meters, Taj Mahal e Otis Redding fino agli artisti meno conosciuti, ma che ciononostante hanno definito la cultura Americana.

Avendo viaggiato molto, principalmente nelle capitali musicali quali Austin e New Orleans, Alberto vede l’amore e l’empatia come forze unificanti che possono definire un approccio migliore alla vita in questo mondo, e come le fonti principali d’ispirazione nei suoi viaggi e quindi nella sua musica. Da qui nasce il suo primo album “Away”, sviluppatosi nel corso degli anni tra live, amicizie e avventure.

Inizio concerto 21.

Vivamente consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp.

Domenica sera si cena con grigliata o pizza.

---

Aperti da martedì a domenica dalle 18.30

Domenica dalle 12; domenica sera solo pizza e grigliata.

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

3342004006 – 0497808349

Prenotazione consigliata (e gradita)

Menù Estate 2020 su https://ilchiosco.pd.it/food

---

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

Info web

https://www.facebook.com/events/714439969332341/

https://www.facebook.com/ilChiosco.Padova