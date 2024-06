Il Chiosco Sunset Live con Carlo De Bei

Domenica 9 giugno 2024 alle 21

Carlo De Bei - presentazione CD Garbin

Carlo De Bei chitarra voce

Alberto Boscolo Agostini chitarre mandolino

Dettagli

Carlo De Bei è impazzito, o forse no, è geniale: un disco cantato in dialetto chioggiotto con puro accompagnamento di sole chitarre.

Garbin (il titolo del disco) è il nome che in laguna si dà al vento di Libeccio, che da quelle parti (nel veneziano) non è ben gradito, perché non è favorevole alla pesca.

Garbin è la metafora del nostro tempo; il vento non è buono, e le risposte che porta non raccontano di un’umanità equilibrata, armoniosa o empatica.

Chioggia, dimenticata da Dio, è un posto isolato dove neanche il Mose li salva dalle maree, ma con gente estremamente genuina, cresciuta a pane e blues, Chicago e il Mississippi, Bob Dylan, fino al punk, i Clash e Joe Strummer.

Gente che vive le difficoltà della vita godendo anche di piccole, ma importanti cose (la musica, un abbraccio, un bicchiere di vino).

Nel disco ci sono due chitarristi, l’immenso Carlo De Bei (ex chitarrista di Mango e Matia Bazar, voce, chitarre acustiche 6 e 12 corde, percussioni) e Alberto Boscolo Agostini (chitarre elettriche e acustiche, mandolino) che, con le sue accordature aperte e la sua Coodercaster, richiama i suoni del nostro “amico” di Santa Monica, ovvero Ry Cooder (grazie per la citazione a Sergio Polito).

Inizio concerto ore 21.

