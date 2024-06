Il Chiosco Sunset Live con il live di Damien McFLY

Domenica 30 giugno 2024

Il Chiosco - via Ariosto 10 - Padova

concerto di

DAMIEN McFLY

Per l'appuntamento live della domenica sul palco del club en plein air di via Ariosto 10 sale Damien McFly, giovane ed eclettico musicista padovano che ha costruito il suo sound ri-arrangiando in chiave folk-pop successi contemporanei della scena pop internazionale, facendosi conoscere in tutto il mondo con milioni di visualizzazioni dei suoi video su Youtube.

Voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno e un'incessante attività live in tutto il mondo.

Il tour del suo primo album “Parallel Mirrors” (2015) lo porta in tutta Europa, UK, USA e Canada, dove partecipa a festival come SXSW, Canadian Music Week, BBC Carfest, International Richmond Film Festival eHome Festival.

“I Can’t Reply” , New Start” e il nuovo singolo “Leap” (2018) vengono acclamati da prestigiose testate (MTV new Generation, Rolling Stone, ContactMusic, Gigslutz), mentre Damien viene intervistato anche daRai Radio 1 e BBC Scotland. Sempre nello stesso anno vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York con il brano “Mesmerised” e l’honorable Mention nell’International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I can’t Reply”.

Il 29 Giugno esce il singolo On Our Own in anteprima su Billboard Italia, mentre nel 2021 “Underneath my skin” viene recensito dal blog inglese Clashmusic.com

Nel frattempo il nuovo singolo No Connection viene inserito in rotazione nella New Zone su MTV MUSIC Italia durante l’estate del 2022.

Tra il 2021 e 2022 assieme ad Alessandro De Crescenzo, arrangia i brani “Chimica” e Psyco” di Cesare Cremonini, produce l’album 50-30 co-scrivendo i singoli La Teoria del Caos e Money Honey.

Nel 2022 Damien partecipa al SXSW ad Austin (TX) e dopo due tour europei esce il nuovo album “Frames” che conta già più di 800k streaming tra le diverse piattaforme.

Ingresso libero con tessera soci;

inizio live alle 21

La domenica sera al Chiosco è possibile cenare

Vivamente consigliata la prenotazione al 3342004006

La domenica sera solo Grigliata e Pizza

Le attività sono riservate ai soci

Tessera CNLS Libertas obbligatoria (solo +18)

valida fino al 31 dicembre 2024 a 5 euro

TESSERAMENTO ONLINE → https://soci.modernclub.it/form-chiosco/

Ci riserviamo almeno 24 ore per l'accettazione

Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

3342004006

Dal martedì alla domenica dalle 18.00

