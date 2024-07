“Organic bloom”, torna il Chiosco Sunset Live

Venerdì 26 luglio 2024

Il Chiosco - via Ariosto 10 - Padova

organic bloom

con i dj

Kasala - Pop Francis - Pietra Happymusic - Magenta - Martina Menin - Mike Sandwich & Tadix

Dettagli

Il 26 luglio al Chiosco si svolgerà la prima kermesse di Organic Bloom che vedrà avvicendarsi in consolle ben 7 Disc Jokey.

Una serata che nasce dalla collaborazione tra Associazione il Chiosco e Sound City Academy per celebrare la Organic Bloom Record, etichetta discografica nata per dare spazio e possibilità a tutti in modo autonomo e trasparente, attualmente attiva con più di 100 artisti in tutto il Veneto.

Soundjcity Academy è una scuola e studio di produzione musicale e DJ che nasce con l'obiettivo di creare una “House Production” Padovana, un ambiente polivalente dove ragazzi e artisti possono collaborare e aiutarsi reciprocamente, in un ambiente professionale e familiare, al fine di pubblicare i propri brani.In questa serata troveremo vari DJ dell'academy che si esibiranno per dare spazio alla musica, a partire da brani creati da loro fino al mix di grandi successi. Produzione musicale

All'interno dell'Academy si insegnano materie che vanno da Music business al Pianoforte moderno/pop, dal Soundesign al Mix e mastering.

I docenti sono

- Alessandro Zedda, produttore e fonico, laureato alla Jam Academy di Lucca, riconosciuto Bachelor of Arts (Londra)

- Riccardo Rosin, produttore e pianista jazz, certificato al biennio della Phonica School di Milano e Ableton Live Coach

- ?Francesco Piovesan, produttore e DJ, diplomato alla Nut Academy di Napoli

- Pietro Molon, DJ, esperto in vinile e tecniche di scratch

- Marco Viadana, insegnante di music business e gestione pubblicazione brani su Spotify

In consolle

• KASALA:

• POP FRANCIS

• DJ PIETRA HAPYMUSIC

• MAGENTA

• MARTINA MENIN

• MIKE SANDWICH & TADIX

Dalle 19.30 fino a notte fonda

Le attività sono riservate ai soci

Tessera CNLS Libertas obbligatoria (solo +18)

valida fino al 31 dicembre 2024 a 5€

Ci riserviamo almeno 24 ore per l'accettazione

___

Info e orari

Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

3342004006

Dal martedì alla domenica dalle 18.0

Ingresso libero riservato ai soci

Info web

