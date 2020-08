Il Chiosco • Sunset con Positiva - Rock'n'Roll & Rockabilly Gang

Nuovo appuntamento, domenica 9 agosto. con Il Chiosco • Sunset.

Positiva - Rock'n'Roll & Rockabilly Gang

domenica 9 agosto alle 21

Padova - Il Chiosco - Via Ariosto 10

Da sempre insieme, da sempre in tour. Più di una Band, una Rock Gang che dal 1996 gira Italia ed Europa per portare ovunque il verbo del rock delle origini, quello che ha scritto la storia, quello delle grandi leggende, che negli anni 50’ è partito da Memphis alla conquista del mondo. Tornano a Padova i Positiva e nella scaletta del concerto di domenica 9 agosto al Chiosco non mancheranno i classici intramontabili che si fondono con riarrangiamenti di brani moderni e composizioni originali.

I Positiva sono Alessandro “Butch” Baccelle (Vox/Contrabbasso), Stefano “Jester” Borile alla batteria, Luca “Lucky Luke” Marini (Chitarra/Cori); dal novembre 2017 diventano un quartetto, con l’ingresso in formazione di Alessandro Andretta al Sax e Percussioni.

Insieme da metà degli anni '90, nel giugno 2018 la band partecipa al concorso nazionale “Sanremo Rock”, arrivando in finale con 8 band tra le oltre 600 in gara, aggiudicandosi il premio “La vie en rocK” che li porterà ad esibirsi a Viareggio come ospiti del Festival omonimo. Nell’instancabile ricerca di nuove forme espressive, il 7 Novembre 2018 inizia ufficialmente il progetto “Positiva - Vintage Revisited”, che segna il nuovo corso del gruppo.

Inizio concerto 21. Consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp. Il Chiosco è aperto da Martedì a Domenica dalle 18. Ingresso riservato ai Soci. Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

Aperti da martedì a domenica dalle 18.30

Domenica dalle 12; domenica sera solo pizza e grigliata.

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

3342004006 – 0497808349

Prenotazione consigliata (e gradita)

Menù Estate 2020 su https://ilchiosco.pd.it/food

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

Gallery