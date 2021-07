The Soul Fingers live al Chiosco di Padova

Continuano le proposte di musica dal vivo al Chiosco di Padova che ogni domenica apre le porte al diverse esperienze sonore. Domenica 25 luglio spazio all'eterno Soul con una band tutta “heart and soul” composta da artisti di rilievo, conosciuti in città come The Soul Fingers.

Ilaria Mandruzzato - voce.

Alberto LIncetto - piano.

Riccardo Di Vinci - basso.

Marco Soldà - batteria.

domenica 25 luglio 2021 alle 21

Padova - Il Chiosco - Via Ariosto 10

The Soul Fingers

Dagli anni '60 alle sonorità del funk più moderno, decenni vintage sulle note della miglior musica internazionale. New York, Chicago, Detroit e Padova per una serata dedicata alla musica 'dell'anima' nata negli Stati Uniti come derivazione del R&B.

Vivamente consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp. Domenica sera al Chiosco si cena con Grigliata o Pizza.

Il Chiosco è aperto da Martedì a Domenica dalle 18; maggiori informazioni su ilchiosco.pd.it; ingresso riservato ai Soci.

