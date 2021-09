Borgo & Co a Piazzola sul Brenta, gli eventi dell'ultima settimana in piazza Paolo Camerini

Chiude i battenti per questa estate anche Borgo & Co., diventato, mese dopo mese, un punto di riferimento dell'alta Padovana. Di seguito il programma per l’ultima settimana

Mercoledì 8 settembre

Una serata speciale da passare in allegria in compagnia di Davide Pomponio e Giusy Zenere, direttamente da "La sai l'ultima", che intratterranno il pubblico con spettacoli e sketch comici.

Davide Pomponio ha calcato importanti palchi di chitarra con i più acclamati artisti italiani. Per citarne alcuni, Spagna, Righeira, Ferradini, Tony Esposito, Alan Sorrenti, Gazebo, Fiordaliso, Ivan Cattaneo, Gianni e Marcella Bella, e molti altri.

Giusy Zenere è attrice comica, cabarettista, conduttrice radio tv e presentazione eventi. Celebre per la sua partecipazione al programma satirico e comico “La sai l’ultima.”

Giovedì 9 settembre

Ultima serata dedicata a tutti gli amanti della salsa e bachata e non in compagnia de El Mecanico DJ

Venerdì 10 settembre

Un tuffo negli anni ’90 e ’00 con i Nuovanta che suoneranno i migliori hits pop/dance dei due decenni.

Sabato 11 settembre

Spettacolo di danza dei ragazzi di Down Dadi, associazione di volontariato locale volta al sostegno di ragazzi con disabilità e sindrome di down, per festeggiare lo sviluppo del Progetto Studio21, spazio ludico ricreativo di danza a cui Borgo e il pubblico ha contribuito alla realizzazione con l’asta benefica organizzata a luglio.

A seguire, il Rock e il carisma dei Bastardi Italiani animeranno il palco del Borgo per l’ultimo sabato sera dell’edizione.

Domenica 12 settembre

Grande Closing party per concludere la stagione in allegria in collaborazione con Radio Piterpan, Media Partner dell’evento! Saranno con noi Andrea de Luca dj e Lady Elen per animare la serata a partire dall'aperitivo fissato per le ore 18 a ritmo dance!

