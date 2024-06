Choco Week 2024

Festeggiamo l’arrivo dell’estate con un evento tutto dedicato al cioccolato. Ti aspettiamo dal 13 al 20 giugno in Gelateria Tre Garofani a Padova per provare la nostra selezione di gusti con cioccolati mono-origine e grand cru provenienti da tutto il mondo. Vieni a scoprire i magnifici 6 alla Choco Week! Il nostro gelato è 100% naturale, senza coloranti, conservanti e grassi idrogenati. Ci troviamo a Padova in via Barroccio dal Borgo 6, nel quartiere di Madonna Pellegrina. La gelateria è aperta tutti i pomeriggi fino ad ore 23. Non vediamo l’ora di farti provare tutte le nostre bontà!