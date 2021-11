"A Christmas Carol", una fiaba per bambini a Padova

A grande richiesta torna "A Christmas Carol", la favola natalizia per grandi e piccini di Charles Dickens.

QUANDO: Domenica 12 Dicembre - Doppio evento alle 16 e alle 18.

DOVE: Barco Teatro (Via Orto Botanico, 12, Padova).

È necessaria la prenotazione telefonando al numero 0498751867. Posti limitati e accesso con Green Pass. Gradita offerta responsabile.

Ebenezer Scrooge, avido ed avaro affarista londinese, si sta accingendo a passare l’ennesimo Natale in solitudine; per lui le feste sono una sciocchezza, e il Natale più di tutte. Ma ecco che, nella sua camera, appare lo spettro del vecchio socio Marley, che gli annuncia una possibilità di salvezza e redenzione: tre spiriti lo guideranno, in quella notte, attraverso passato, presente e futuro, con l’obiettivo di renderlo un uomo nuovo.

Con:

Stavros Mantis (Basso)

Edoardo Billato (Attore)

Anna Maria Di Filippo (Soprano)

Laura Panato (Mezzo-Soprano)

Cristiano Langaro (Tenore)

Voci: Sara Zamberlan, Silvia Cariolato, Mauro Miazzolo

Composizione Musiche e Testi Cantati e Direzione Musicale: Alessandro Brunelli. Elaborazione e Regia Teatrale: Edoardo Billato.

Informazioni e contatti

La prenotazione sarà ritenuta valida fino a 10 minuti prima dell'inizio dell'evento.

Web: https://www.facebook.com/events/1056780218418967/.