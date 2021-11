"Christmas Impro'" con la compagnia Cambiscena al Teatro ai Colli

Come degna conclusione della rassegna "C’è una volta” di teatro d'improvvisazione organizzata da CambiScena vogliamo farci gli auguri, di cuore, con "Christmas Imprò". Due squadre di attori si sfideranno in una vera e propria gara, a colpi di teatro, senza testo ed armati della sola fantasia.

Personaggi, storie e situazioni create al momento, cercando di guadagnarsi il favore, le emozioni e le risate degli spettatori, con il pubblico giudice assoluto di questa sfida-spettacolo. Un teatro unico, che c’è una volta e poi non c’è più poiché vive del momento presente senza mai ripetersi.

Per la COMPAGNIA CAMBISCENA saranno in scena: Andrea Masiero, Elisa Dalla Longa, Francesco, Fontanieri, Giovanni Bisazza, Nicoletta Malerba, Paolo Facco

MUSICISTA: Fabio Pavan

PRESENTATORE: Lucio Bustaffa

GIUDICE: Claudia Gafà

Gli spettacoli sono tutt’altro che improvvisati. Per metterli in scena ci vuole tantissima preparazione, applicazione e molta pratica. Il tutto si terrà il 4 dicembre 2021 presso il Teatro ai Colli – via Monte Lozzo, 16 a Padova – inizio alle ore 21.

Informazioni e contatti

Per informazioni e prenotazioni: