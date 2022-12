Christmas Imprò: cambiscena teatro di improvvisazione

Si chiude in bellezza la rassegna "C'è una volta 2022" di Teatro di Improvvisazione. Sabato 10 dicembre ore 21 al Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16 a Padova. "Christmas Imprò" sarà l'occasione dove farsi gli auguri per l'imminente Natale, divertendosi e guardando due squadre che competono a colpi di teatro. Per l'occasione, accoglieremo due grandi attori improvvisativi quali Mariadele Attanasio e Fabio Magnani.

Con: Andrea Masiero, Elisa Dalla Longa, Giovanni Bisazza, Lucio Bustaffa, Marta Piccolo, Nicoletta Malerba, Paolo Facco, Silvia Carnio e con Fabio Magnani e Mariadele Attanasio. Musiche dal vivo: Laura Ascione

Per info: 349 0683830 - info@cambiscena.it

- Prenotazione biglietti sul sito www.cambiscena.it