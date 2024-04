"Chronicae", a Piove di Sacco il festival internazionale del romanzo storico

Milo Manara sarà l’ospite d’onore della 10a edizione di Chronicae, Festival Internazionale del Romanzo Storico, in scena al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco dall’11 al 14 aprile. Insieme all’artista veronese tante autrici e autori per un’edizione dal fascino particolare di un festival che è riuscito a diventare il punto di riferimento italiano per gli appassionati della narrativa storica.

Matteo Strukul, romanziere e direttore artistico del festival, commenta con queste parole la presenza di Manara sul palco del Teatro Filarmonico: “Quando il Maestro Milo Manara ha accettato l’invito a Chronicae per venire a parlarci del suo adattamento a fumetti de Il Nome della Rosa di Umberto Eco mi sono commosso. Ho capito che questo festival dedicato al Romanzo Storico è diventato in assoluto il più importante in Italia nel suo genere e fra i più rilevanti al mondo”.

Oltre a Manara, quest’anno saliranno sul palco del Filarmonico per festeggiare i primi dieci anni di Chronicae anche Melania Mazzucco, Felicia Kingsley, Andrea Vitali, Silvia Gorgi, Davide Cossu e tanti altri. Un programma ricchissimo che punta a raccontare la storie che si nascondono tra le pagine della Storia.

Anche quest’anno inoltre Chronicae ha voluto mantenere il suo approccio multimediale proponendo al pubblico incontri che spaziano dalla letteratura al fumetto, dalla serialità televisiva alla storia dell’arte; a unire tutti gli appuntamenti del festival il filo rosso della narrativa storica come da tradizione per il festival ideato e organizzato da Sugarpulp.

10 anni da festeggiare

Tanto entusiasmo per questa decima edizione anche da parte del Comune di Piove di Sacco, come sottolinea l’Assessore alla Cultura Paola Ranzato: “Un compleanno importante quello dei 10 anni di Chronicae, che significa molto per noi che un decennio fa siamo partiti con un progetto assolutamente nuovo nel panorama letterario nazionale. Il festival è cresciuto e ha fatto crescere la consapevolezza che la nostra città è sempre più centro culturale di grande rilevanza. Continuiamo a credere, con Sugarpulp e il suo direttore artistico Matteo Strukul, che questa forma di intrattenimento intelligente che è il nostro Festival, sia anche un modo per avvicinare sempre più pubblico alla lettura, alla curiosità per i tanti temi trattati e, non ultimo, per divertirsi e incontrarsi in un vivace salotto letterario”. Dello stesso avviso anche la sindaco Lucia Pizzo: “Il Comune di Piove di Sacco continua a investire nella cultura perché rappresenta crescita sociale e perché crea un indotto virtuoso. I 4 giorni del Festival saranno giornate in cui la Città sarà dedicata ai libri e agli autori, con ospiti di grande rilevanza. Saranno giorni di grande ricchezza e bellezza per tutta la nostra comunità”.

Il programma del festival

Come abbiamo detto oltre a Milo Manara saranno tanti gli ospiti della decima edizione di Chronicae, come ribadisce Matteo Strukul: “Il Premio Strega Melania Mazzucco è il faro della letteratura italiana e un riferimento assoluto per il mio lavoro. Qualche anno fa a Chronicae ci ha raccontato il meraviglioso romanzo L’architettrice. Quest’anno tornerà a Piove di Sacco per tenere sul palco del Filarmonico una lectio magistralis su Tintoretto. È l’autorevolezza assoluta degli autori che attesta l’altissima qualità di questo festival”. L’appuntamento con Mazzucco è fissato per domenica 14 aprile alle ore 21 al Teatro Filarmonico.

Il festival si aprirà invece giovedì 11 aprile alle 20:30 con il doppio incontro con Matteo Strukul (La strana morte di Andrea Palladio, Rizzoli) e Davide Cossu (Il castello delle congiure, Newton Compton) con un investigatore del tutto particolare: Leon Battista Alberti (incontro organizzato in collaborazione con Il Club di Jane Austen Sardegna). Venerdì 12 aprile alle 21, invece, sul palco del Teatro Filarmonico salirà Andrea Vitali per raccontare i casi del Maresciallo Maccadò, e in particolare nella sua ultima uscita letteraria Sua Eccellenza perde un pezzo (Garzanti).

Sabato 13 aprile doppio appuntamento nel pomeriggio: alle 16 Silvia Gorgi racconterà Le case straordinarie di Padova, ottavo libro dedicato alla sua città per quest’autrice così fortemente legata al territorio, edito da Newton Compton; alle 17 Felicia Kingsley, la scrittrice più venduta del 2023, incontrerà le sue lettrici, in un appuntamento super speciale: presenterà infatti Una ragazza d’altri tempi, romanzo d’ambientazione ottocentesca, nella Londra Regency (Newton Compton) e l’opera omnia di Jane Austen da lei recentemente curata sempre per Newton Compton (anche questo incontro è organizzato in collaborazione con Il Club di Jane Austen Sardegna). Alle 21 invece il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco vedrà il regista Sebastiano Facco e il produttore Alessandro Pittoni raccontare la genesi e lo sviluppo di “Fuorilegge: Veneto a mano armata”, la docu-serie tv Sky Original che ha raccontato la vita di Enrico Vandelli, storico avvocato di Felice Maniero.

Gran finale domenica 14 aprile con il doppio appuntamento con Milo Manara (ore 17), che converserà con il giornalista Francesco Verni in merito al suo adattamento de Il nome della rosa di Umberto Eco, pubblicato da Oblomov-La Nave di Teseo; e con Melania Mazzucco (ore 21) chiuderà la rassegna con una lectio magistralis su Tintoretto, cui ha dedicato molteplici opere letterarie, fra queste: Jacopo Tintoretto e i suoi figli (Einaudi), e La lunga attesa dell’angelo (Einaudi). Il festival collabora con le librerie Al Buco e Il Segnalibro di Piove di Sacco.

Programma

Giovedì 11 aprile 2024

20:30 // Teatro Filarmonico di Piove di Sacco // Davide Cossu racconta IL CASTELLO DELLE CONGIURE, il suo nuovo thriller storico che ha per protagonista Leon Battista Alberti, uno dei padri del Rinascimento italiano. Modera Monica Sommacampagna.

21:30 // Teatro Filarmonico di Piove di Sacco // Matteo Strukul racconta L’OSCURA MORTE DI ANDREA PALLADIO, il suo nuovo thriller storico incentrato sulla figura di Andrea Palladio, l’architetto più famoso di sempre. Modera Monica Sommacampagna.

Venerdì 12 aprile 2024

21 // Teatro Filarmonico di Piove di Sacco // Andrea Vitali racconta I CASI DEL MARESCIALLO ERNESTO MACCADO' e IL suo nuovo romanzo SUA ECCELLENZA PERDE UN PEZZO. Modera Monica Sommacampagna.

Sabato 13 aprile 2024

16 // Teatro Filarmonico di Padova // Un viaggio alla scoperta delle CASE STRAORDINARIE DI PADOVA insieme a Silvia Gorgi. Modera Giacomo Brunoro.

17 // Teatro Filarmonico di Padova // Felicia Kingsley incontra le sue lettrici per raccontare UNA RAGAZZA D’ALTRI TEMPI, il suo romanzo storico di ambientazione ottocentesca. Un viaggio letterario dedicato al secolo di Jane Austen e alla potenza delle storie.Modera Matteo Strukul

21 // Teatro Filarmonico di Padova // FUORILEGGE: VENETO A MANO ARMATA, un incontro per scoprire il dietro le quinti della docu-serie Sky Original dedicata alla vita di Enrico Vandelli, storico avvocato di Felice Maniero, della Mala del Brenta e del processo 7 aprile. Un’immersione nel cuore nero del Nordest. Sul palco Alessandro Pittoni (producer) e Sebastiano Facco (regista). Modera Giacomo Brunoro.

Domenica 14 aprile 2024

17 // Teatro Filarmonico di Piove di Sacco // MILO MANARA racconta il suo adattamento de IL NOME DELLA ROSA. Il maestro del fumetto mondiale dialoga con Francesco Verni e ripercorre una carriera unica.

21 // Teatro Filarmonico di Piove di Sacco // Lectio Magistralis di MELANIA MAZZUCCO su Tintoretto. Partendo dal romanzo LA LUNGA ATTESA DELL'ANGELO e dal saggio JACOMO TINTORETTO E I SUOI FIGLI l’autrice traccia un ritratto unico dei uno degli artisti simbolo dell’arte del Cinquecento.

Info

Tutti gli incontri si terranno al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e sono gratuiti fino a esaurimento posti. È possibile prenotare il proprio posto gratuito sulla piattaforma digitale Eventbrite.

Info e dettagli sul sito ufficiale del festival: www.festivalromanzostorico.it e sul sito dell’Associazione Culturale Sugarpulp: www.sugarpulp.it

Chronicae, Festival Internazionale del Romanzo Storico, è un evento ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Sugarpulp in collaborazione e con il sostegno del Comune di Piove di Sacco, di Avis Piovese e di VENICEPROMEX - Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto s.c.a.r.l. e della Camera di Commercio di Padova.

https://www.festivalromanzostorico.it/

Foto articolo da comunicato stampa