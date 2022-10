"Chronicae", a Piove di Sacco il festival internazionale del romanzo storico

Il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco si prepara ad ospitare l’VIII edizione di Chronicae, Festival Internazionale del Romanzo Storico ideato dall’Associazione Culturale Sugarpulp e realizzato in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco.

«Ritorna Chronicae e ci trova carichi di entusiasmo per una 8a edizione in continuità con gli anni precedenti”, sottolinea Matteo Strukul, direttore artistico del Festival. “Quest’anno, la voglia di ritrovarsi e le esperienze da raccontare hanno fatto sì che si sia realizzato un programma ricco di proposte imperdibili, e per questo dobbiamo ringraziare Davide Gianella, Paola Ranzato e tutta l’amministrazione di Piove di Sacco che ci hanno sempre supportato al massimo».

«Abbiamo costruito una proposta che dimostra di essere radicata sul territorio e riconosciuta a livello nazionale e internazionale», risponde Strukul. «Del resto era un obiettivo che ci eravamo fissati fin dalla prima edizione, nell’ormai lontano 2015. Questo Festival porta la consapevolezza di una narrazione progettuale coerente, un percorso in cui entrare accolti da stimoli e suggestioni mai banali che restano nella memoria dello spettatore e nel susseguirsi degli eventi e delle edizioni. Quest’anno poi avremo davvero un parterre de roi».

Un programma ricchissimo

Quello che andrà in scena dal 6 al 9 ottobre al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco sarà un festival con tanti elementi di novità, a partire dall’incontro con Red Canzian di giovedì 6 ottobre che apre il festival: «Red è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, dato che con i Pooh ha scritto la storia della musica in Italia. Negli ultimi due anni mi ha coinvolto in un progetto pazzesco, CASANOVA OPERAPOP, il musical tratto dal mio romanzo Giacomo Casanova, la sonata dei cuori infranti. Dopo lo straordinario successo del tour nella prima parte dell’anno, a novembre il musical riprenderà a girare per tutta Italia. Sarà bellissimo averlo ospite al Teatro Filarmonico per sentirlo raccontare la genesi di CASANOVA OPERAPOP e anche tanti aneddoti della sua straordinaria carriera».

Se si guarda il programma spiccano i nomi di Ilaria Tuti, che presenterà “Come vento cucito alla terra”, il suo romanzo pubblicato da Longanesi. E poi, ancora, Daniela Piazza, Mariangela Galatea Vaglio, Laura Orsolini, Roberto Zucchi, Alessandro Barbaglia, Sybil Von Der Schulenburg, Davide Zanella, Cristina Maffia e Silvia Gorgi.

E proprio Silvia Gorgi, scrittrice e Vice Presidente di Sugarpulp, sarà protagonista di un doppio appuntamento: sabato 8 ottobre alle 21:00 sarà sul palco del Filarmonico per raccontare, insieme a Matteo Strukul (co-sceneggiatore), Diego Loreggian (produttore) e Francesco Invernizzi (regista) il documentario cinematografico “GIOTTO E IL SOGNO DEL RINASCIMENTO”, progetto internazionale di cui è co-sceneggiatrice e di cui verrà presentato in anteprima il trailer proprio a Chronicae.

Domenica 9 ottobre alle 18.30, invece, Gorgi sarà protagonista, insieme all’attrice Cristina Maffia, del reading spettacolo LE DONNE DELLA STORIA DI PADOVA, di cui è anche autrice: «Le donne della storia di Padova è un reading che ho scritto per far conoscere alcune delle figure più affascinanti della nostra storia, donne che spesso sono state sminuite o addirittura dimenticate soltanto perché donne. Studiose, attrici, avventuriere… donne che hanno avuto il coraggio di andare controcorrente, di sovvertire gli stereotipi e, particolare ancora più importante, che ancora oggi sono testimoni di passaggi epocali».

Programma nel dettaglio

Giovedì 6 ottobre | Apertura del Festival

21 | Teatro Filarmonico di Piove di Sacco | INCONTRO CON RED CANZIAN.

Red Canzian e Matteo Strukul raccontano l’esperienza di CASANOVA OPERAPOP, il musical di Red Canzian tratto dal romanzo di Matteo Strukul “La sonata dei cuori infranti”

Venerdì 7 ottobre

10.30 | Teatro Filarmonico di Piove di Sacco | INCONTRO CON MATTEO STRUKUL E DANIELA PIAZZA. Matteo Strukul e Daniela Piazza discutono di romanzo storico. ***INCONTRO RISERVATO ALLE SCOLARESCHE

21 | Teatro Filarmonico di Piove di Sacco | INCONTRO CON ILARIA TUTI

Ilaria Tuti presenta "Come vento cucito alla terra” (Longanesi, 2021), il suo ultimo romanzo storico. A dialogare con Tutui sul palco di Chronicae ci sarà lo scrittore Matteo Strukul, direttore artistico del Festival. (Mondadori).

Sabato 8 ottobre

17.30 | Museo Paradiso, Piove di Sacco | INCONTRO CON MARIANGELA GALATEA VAGLIO. Mariangela Galatea Vaglio presenta “TEODORA - I DEMONI DEL POTERE” (Piemme, 2022), il suo ultimo romanzo storico. Modera Laura Orsolini.

18.30 | Museo Paradiso, Piove di Sacco | INCONTRO CON DANIELA PIAZZA. Daniela Piazza presenta, “IL TEMPO DEL GIUDIZIO” (Rizzoli, 2022), il suo ultimo romanzo storico. Modera Laura Orsolini.

21 | Teatro Filarmonico di Piove di Sacco: DA PIETRO D’ABANO ALL’URBS PICTA.

Roberto Zucchi presenta “MAGO BIANCO. VITA E SEGRETI DI PIETRO D’ABANO, MEDICO ED ERETICO” (Il Prato Editore, 2022). A seguire presentazione trailer e backstage del documentario cinematografico “URBS PICTA: GIOTTO E IL SOGNO DEL RINASCIMENTO” con Matteo Strukul, Silvia Gorgi, Diego Loreggian e Francesco Invernizzi.

Domenica 9 ottobre

16.30 | Museo Paradiso, Piove di Sacco | INCONTRO CON ALESSANDRO BARBAGLIA. Alessandro Barbaglia presenta “LA MOSSA DEL MATTO. L’ILIADE DI BOBBY FISCHER”, storia di uno dei più grandi giocatori di scacchi. Dialoga con l’autore Matteo Strukul.

17.30 | Museo Paradiso, Piove di Sacco | INCONTRO CON SYBIL VON DER SCHULENBURG E MATTEO STRUKUL. Viaggio nel Settecento attraverso i romanzi “MELUSINE DEL RE” di Sybil Von Der Schulenburg e “IL CIMITERO DI VENEZIA” di Matteo Strukul.

18.30 | Teatro Filarmonico di Piove di Sacco | LE DONNE DELLA STORIA DI PADOVA. Reading spettacolo con Silvia Gorgi e Cristina Maffia.

