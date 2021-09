Ciak si gira! Un corto a Bagnoli: la presentazione del Laboratorio di Recitazione Cinematografica

Inizierà ad ottobre a Bagnoli di Sopra il Laboratorio di Recitazione Cinematografica, organizzato dalla Compagnia Sottosopra in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e diretto dal regista Ferdinando De Laurentis, presentato nello spazio della Regione Veneto alla 78^ Mostra del cinema di Venezia la scorsa settimana all’Hotel Excelsior.

Gli obiettivi del progetto sono l’acquisizione di una maggiore conoscenza della materia “Cinema”, attraverso l’apprendimento dei rudimenti del linguaggio cinematografico e il trasferimento di competenze tecnico-operative circa l’intero processo produttivo di un film breve, dal soggetto, alla sceneggiatura, alla regia, alle riprese, al montaggio. È un corso aperto a tutti coloro abbiano la curiosità di imparare a stare davanti e dietro una telecamera e voglia di approfondire il racconto filmico.

Le lezioni si svolgeranno presso il Teatro Goldoni, Piazza Unità d’Italia,1 Bagnoli di Sopra, tutti i martedì dalle 21 alle 23, a partire dal 19 ottobre per concludersi a fine aprile con la realizzazione di un cortometraggio relativo a storie, personaggi, luoghi del territorio. Tutto il lavoro sarà curato del Coct, Centro Operativo di Cinema e Televisione, un centro interprovinciale (Padova, Rovigo e Vicenza) che lavora per la formazione professionale e la produzione di opere in campo cinematografico e televisivo grazie a un’esperienza ormai venticinquennale. La presentazione del corso si terrà martedì 19 ottobre alle 21 presso il Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra ed è necessaria la prenotazione.

Informazioni e contatti

Info e prenotazioni al 349.6633118.

Web: https://www.facebook.com/compagniasottosopra/.

