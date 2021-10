"Ciao Gino", a Padova una serata in ricordo del fondatore di Emergency

Sabato 9 ottobre ci troveremo al Chiosco del Campo dei Girasoli di Via Bainsizza a Padova dalle ore 18.30, per un una serata in ricordo di Gino Strada. Durante la serata verranno proiettati video di Emergency e alcuni nostri volontari che hanno lavorato a suo fianco, racconteranno la loro esperienza.



Durante la serata potrà essere richiesta la Tessera Emergency 2022.

Informazioni e contatti

L’accesso è libero. Consigliamo ai partecipanti di portare una stuoia per ovviare all’eventuale mancanza di sedie per tutti i presenti.

Web: https://eventi.emergency.it/event-pro/ciao-gino-2/.

