"Incontri d’autunno" a La Roccola: “Alla Corte di Quota 101” con cibo, vino e storie per conoscere i produttori e i sapori dei Colli

L’autunno è arrivato nei colli Euganei e ci invita a viverli in tutta la loro bellezza. Nel mese di novembre l'azienda agricola "La Roccola" vi aspetta con quattro serate, un viaggio nei colli Euganei attraverso i loro produttori. Accompagnati dal naturalista Antonio Mazzetti si andrà a scoprire il territorio tra natura, storia ed eccellenze enogastronomiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il viaggio inizierà venerdì 4 novembre con le cantine Salvan Vigne del Pigozzo e La Mincana per esplorare i confini più estremi dei colli Euganei. Guidati dai “cavalieri del friularo” assaporeremo questi vini a cavallo tra due denominazioni, abbinati alla zucca e alle sue declinazioni.

A San Martino, l'11 novembre, si salirà a Rovolon nei vigneti di Vigne al Colle. Qui Martino condurrà alla scoperta delle storie che animano i luoghi dove nascono i suoi vini.

Si arriverà venerdì 18 novembre a Torreglia per degustare le specialità della corte euganea, abbinate ai vini di Quota 101.

Il viaggio si concluderà l’ultimo venerdì (il 25 novembre) del mese con le "tradizioni di famiglia", proprio quelle de La Roccola che l'azienda ospitante non vede ora di condividere con tutti i partecipanti.

Il prossimo evento in programma della rassegna "Incontri d’autunno"

Antipasto al radicchio in abbinamento a “Gobbetta” Garganega sur lie 2021

Gnocchetti con ragù di corte in abbinamento a “Malterreno” Colli Euganei Bianco 2020

Pollo in umido in abbinamento a “Ortone” Colli Euganei Rosso 2017

Crostata alle mandorle in abbinamento a Fior d’Arancio Spumante 2021

Il costo è di 40 euro

Fegato con radiseo in abbinamento a “Il Battista” Vino Spumante Rosè Extra Dry

Risotto al tastasale in abbinamento a “Breo” Moscato Giallo Secco 2021

Cotechino con purè in abbinamento a “Valcinta” Colli Euganei Cabernet 2019

Crostata ai cachi in abbinamento a “Epilogo” Moscato Giallo Passito

Il costo è di 40 euro

Dove

Le quattro serate a tema si svolgeranno sempre all’Azienda agricola "La Roccola" in Via Dietromonte, 10 a Cinto Euganeo sempre alle ore 20.

Informazioni e modalità di prenotazione

Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Per prenotare: 042994298 – laroccola@libero.it

In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.

In caso di disdetta è richiesto preavviso prima dell’evento, in caso contrario sarà addebitato.

Incontri d’Autunno è organizzato in collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei

Info web

https://laroccola.it/novembre-2022-incontri-dautunno/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1092281308321033