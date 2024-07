Ciclo letture animate per bambini "Finestra d'oriente" a Noventa Padovana

La A.S.D. Drago azzurro, attiva sul territorio di Noventa Padovana, propone per l'estate 2024 un ciclo di letture di favole per bambini delle scuole elementari (indicativamente da 5/6 anni a 9/10 anni), ispirate a miti e leggende della tradizione cinese.

In particolare, il focus del ciclo di quest'anno, saranno alcuni libri di un illustratore e scrittore per bambini cinese molto conosciuto e apprezzato in tutta Europa, che dal 1987 vive e lavora a Parigi: Chen Jianghong.

Quando

A partire dal 9 luglio 2024 fino al 6 agosto 2024, tutti i martedì dalle ore 16 alle ore 17 la biblioteca comunale di Noventa Padovana (PD) ospiterà le letture animate.

Programma

Questi i titoli che saranno proposti durante le letture (attenzione, i titoli scelti potrebbero subire delle variazioni in base alle esigenze organizzative):

Martedì 9 luglio: "Il cavallo magico di Han Gan" di Chen Jianghong

Martedì 16 luglio: "Sann" di Chen Jianghong

Martedì 23 luglio: "Il principe tigre" di Chen Jianghong

Martedì 30 luglio: "Il piccolo pescatore e lo scheletro" di Chen Jianghong

Martedì 6 agosto: "Il cervo di nove colori" di Jiannan Feng

Ogni singolo incontro si terrà se si raggiungerà il numero minimo di 6 bambini e bambine partecipanti. Per questo motivo è gratita la prenotazione attraverso il modulo presente qui su eventbrite.

Dove

Biblioteca comunale di Noventa Padovana

Via Roma, n. 20

Per informazioni è possibile contattare

Francesco Russo

Cell. 3383942154

E-mail: info@dragoazzurro.it

Web: www.dragoazzurro.it

Info web

https://www.dragoazzurro.it/it/eventi/20240709.aspx

Foto articolo da comunicazioni utente