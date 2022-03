Poesia e bellezza: ciclopoesia, poeti in bicicletta

Un’iniziativa culturale innovativa che unisce la poesia alle bellezze del territorio voluta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Abano Terme, Cristina Pollazzi , con la collaborazione del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, la sezione padovana della FIAB e Amici della bicicletta Padova.

Domenica marzo, ore 9 partenza da Museo Villa Bassi, rientro ore 11,30 con aperitivo di saluto.

Vi aspettiamo tutti in bicicletta alla scoperta delle targhe del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei riportanti testi di poesie.

In ognuna delle targhe l’attore Vasco Mirandola leggerà i testi riprodotti e declamerà poesie di Diego Valeri e Biagio Marin.

Quota di partecipazione 5 euro comprensiva di copertura assicurativa (da saldare al ritrovo).



Obbligo di prenotazione all’Ufficio IAT al numero 0498669055.

Domenica 20 marzo 2022 - Ciclopoesia, poeti in bicicletta alla ricerca delle targhe del Parco Letterario nel comune di Abano Terme.

Ritrovo ore 9 al giardino di Villa Bassi Rathgeb

Il 21 marzo si celebra la giornata della poesia Giornata mondiale della Poesia. All'interno degli eventi dei @parchiletterari il comune di Abano con il Parco Letterario Petrarca e la Fiab, con ha organizzato una "ciclopoesia"!

Si tratta di un percorso in bici lungo le ciclabili del territorio termale, fermandosi presso le nuove targhe letterarie per la loro inaugurazione alla presenza dell'amministrazione comunale.

Qui il prof. Paolo Gobbi farà una breve introduzione all'autore e l'attore Vasco Mirandola leggerà il testo.

Si tratta degli autori Giorgio Orelli, Ugo Foscolo e Goffredo Parise, che si aggiungono alla targa di Claudiano già presente al Montirone.

Il giro termina al punto di partenza, presso la villa Bassi dove sarà allestito un piccolo ristoro.

Numero limitato! Prenotazione obbligatoria a IAT Abano Terme 049/8669055

Contributo di euro 5 da pagare in loco.

Al Museo della villa è in corso una bellissima mostra che è aperta fino alle 13 per riaprire poi alle ore 14.30 https://www.museovillabassiabano.it/project/robert-capa/

Villa Bassi Rathgeb,

Via Appia Monterosso, 52 -

35031 Abano Terme (Pd)

Si prega di presentarsi con bici propria in buono stato.

Poetry and beauty: cyclopoetry, poets by bicycles

An innovative cultural initiative that combines poetry with the beauties of the territory desired by the Councilor for Culture of the Comune di Abano Terme, Cristina Pollazzi, in collaboration with the Parco Letterario® Francesco Petrarca and the Euganean Hills, the Paduan section of the FIAB and Amici della bicicletta Padova.

On Sunday March, 9.00 am departure from Villa Bassi Museum, back at 11.30 am with welcome drink.

We awaits you by bicycle to discover the plaques of the Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei which report the texts of poems.

The actor Vasco Mirandola will read the reproduced texts and declaim poems by Diego Valeri and Biagio Marin.

Participation fee 5 euros including insurance coverage (to be paid at the meeting place).

Reservation requested at the IAT Office Tel. 0498669055.

