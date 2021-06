Tour in bici lungo la ciclovia del sale e dello zucchero fino a Chioggia

L’escursione comincerà il 12 settembre alle ore 9.30 alle Terme Eugane, a pochi km da Padova e Venezia. Ritrovo la mattina al nostro Bike point con la vostra guida, eventuale consegna della bici e partenza del tour attraversando il borgo fluviale di Battaglia Terme. Per arrivare nella cittadina peschereccia di Chioggia percorrerete la Via del sale e dello zucchero, una ciclabile chiamata così perché nella zona dei Colli Euganei venivano coltivate le barbabietole da zucchero che venivano trasportate con dei grandi burci a Cagnola e Pontelongo alle industrie zuccherificie e lo zucchero poi fino a Venezia. Viceversa il sale, prezioso condimento utile a conservare gli alimenti, giungeva nella zona collinare dalla città marina di Venezia.

Seguirete le green ways di quest’area, tra cui il Canale Vigenzone lungo il quale si svolgeva il trasporto anche dei cereali coltivati attorno ai Colli Euganei, le botti di vino, il poco olio di oliva e la frutta tra cui i deliziosi marroni per le tavole dei ricchi veneziani, i tronchi di legno per l’Arsenale e soprattutto la pietra vulcanica dei colli, la trachite, per pavimentare la Piazza San Marco, le calli e i campi veneziani. Picnic libero per pranzo durante il percorso.

Nel pomeriggio, giunti a Chioggia, avrete tempo libero a disposizione e andrete alla scoperta della vita di questa autentica città d’acqua. Possibilità di fare bagno o passeggiata lungo il mare a Sottomarina. Alle ore 17.30 ritrovo all’Isola dell’Unione a Chioggia per rientrare alle Terme Euganee con transfer privato con minivan e carrello bici.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/ciclovia-del-sale-e-dello-zucchero-fino-a-chioggia/.

