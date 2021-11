"Il cielo, semmai", presentazione del libro e mostra di acquerelli

Presentazione del libro, Testi di Laura Anfuso, Acquerelli di Felice Feltracco, Musica di Giuseppe dal Bianco, dal 5 dicembre al 12 dicembre 2021. Inaugurazione sabato 4 dicembre alle 17.30. Per prenotare un posto per l’inaugurazione scrivere a ondacreativapd@gmail.com specificando i nomi dei partecipanti.



«La collaborazione con Felice Feltracco nasce durante il periodo della pandemia attraverso una tessitura sensibile.La scrittura procede per sottrazione (haiku, acrostici, aforisma) e attraversa la pienezza che l’opera di Feltracco abbraccia: è una contemplazione profonda che accoglie la forza del silenzio, una sorta di meditazione che ricerca l’Uomo dentro il “corpo” della Natura, anche nel segno dell’infinito a cui essa rimanda.Le parole sanno la purezza che la mano delicata dell’Artista eleva nella completa assenza della figura umana e danno voce alla suggestione emotiva, cercano lo sguardo sapiente di Uomo che nella Natura sappia ritrovarsi».

Orario mostra

Domenica 5 dicembre 10-12 – 16-19

Lunedì 6 dicembre 19-20

Martedì 7 dicembre 17-19

Mercoledì 8 dicembre 18-20

Giovedì 9 dicembre chiuso

Venerdì 10 dicembre 18-20

Sabato 11 dicembre 18-20

Domenica 12 dicembre 18-20

Per visitare la mostra in orari diversi contattare il numero 349 606 96 58.

