Cinema all’aperto: "I Fratelli Sisters" in piazza Carmignoto a Montegrotto

Venerdì 6 agosto

Venerdì 6 agosto in piazza Carmignoto a Montegrotto Terme proiezione del film “I fratelli Sisters” di Jacques Audiart.

Basato sul romanzo di Patrick DeWitt, i fratelli Sisters ruota attorno al cercatore d'oro Kermit Warm che viene inseguito per 1000 miglia nel deserto dell'Oregon del 1850 fino a San Francisco dai famigerati assassini Eli e Charlie Sisters.

L'obiettivo di due ambiziosi fratelli è ammazzare un cercatore d'oro dai modi molto eccentrici. Riusciranno a portare a termine la missione? Il film è stato premiato al Festival di Venezia, ha ottenuto 9 candidature e vinto 3 Cesar.

L’ingresso è gratuito.

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori. Si raccomanda di presentarsi agli eventi con anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.

Foto da comunicato stampa.

