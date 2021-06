Teolo Cinema Estate: tre serate di cinema all'aperto nella splendida cornice di Piazza Perlasca

Giovedì 24 giugno, giovedì 1 luglio e giovedì 8 luglio il cinema torna a Teolo dopo qualche anno di assenza.

«É un segnale importante» sottolinea l'assessore alla cultura di Teolo Laura Rico «abbiamo bisogno di poter tornare a incontrarci, a fruire degli eventi culturali, e il cinema all'aperto è la miglior occasione per trascorrere qualche serata finalmente in compagnia e in sicurezza. Abbiamo scelto tre film che raccontano la provincia padana di ieri e oggi” continua Laura Rico “Tre opere che mettono in scena un mondo a volte lontano nel tempo ma sempre vicino, provando a far dialogare un capolavoro immortale come I vitelloni con il bellissimo film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti sul pittore Antonio Ligabue, interpretato magistralmente da Elio Germano (David di Donatello come miglior attore)».

La rassegna è realizzata dal Comune di Teolo, con il sostegno della Fondazione Cariparo e la collaborazione della Pro Loco di Teolo. Il progetto è stato curato dell'associazione Cinerama che da anni organizza il Detour Film Festival a Padova e da L'image di Padova.

Le proiezioni sono in Piazza Perlasca a Teolo. L'inizio proiezioni è alle ore 21.30 e l'ingresso è gratuito.

Questo il programma

Giovedì 24 giugno | ore 21.30

VOLEVO NASCONDERMI (2020)

di Giorgio Diritti con Elio Germano

Elio Germano, che per questa interpretazione ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino 2020 e il David di Donatello 2021, è il pittore Antonio Ligabue. Una biografia che traccia alcuni dei momenti più significativi, e anche drammatici, della vita errabonda, solitaria e marginale del pittore sino al riconoscimento da parte della critica e del mercato artistico.

Giovedì 1 luglio | ore 21.30

IL GRANDE PASSO

di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi (2019)

Giuseppe Battiston e Stefano Fresi interpretano rispettivamente Dario che crede nei sogni che distinguono l’uomo dagli animali e Mario più realista. Quando Dario brucia il campo di un vicino e viene arrestato Mario rientra nella vita del fratello: l’occasione per creare un rapporto che prima non avevamo avuto modo di costruire.

Giovedì 8 luglio | ore 21.30

I VITELLONI

Federico Fellini (1953)

Il film racconta le vicende di un gruppo di cinque giovani: l’intellettuale Leopoldo (Leopoldo Trieste), il donnaiolo Fausto (Franco Fabrizi), il maturo Moraldo (Franco Interlenghi), l’infantile Alberto (Alberto Sordi) e l’inguaribile giocatore Riccardo (Riccardo Fellini). Un’ironica e malinconica visione dell’Italia degli anni Cinquanta.

