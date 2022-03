La programmazione della settimana al cinema Esperia

Continua la programmazione cinematografica del Cinema Esperia. Ecco il programma della settimana.

Obbligo di green pass raffortato e mascherina FFP2

dal 25 dicembre nei cinema è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 anche per i bambini al di sopra dei i 6 anni-

Continua l'obbligo di esibire il green pass rafforzato (vaccinati o guariti) a partire dai 12 anni. Il controllo avviene con l’app VerificaC19. Resta l'obbligo di igienizzazione e compilazione del modulo per i contact tracking con indicazione del posto occupato. Saremo costretti a non consentire l’ingresso alle persone che non osservano le prescrizioni. Grazie per la collaborazione.

La sala viene igienizzata e aerata dopo ogni spettacolo

Si ricorda che nelle sale cinematografiche permane il divieto di consumare cibi e bevande

Abbonamenti

Da sabato 18 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti a 45euro per 10 film validi per tutta la stagione (e rinnovabili al loro esaurimento), con diritto fino a 2 ingressi per ogni spettacolo

CALENDARIO

- Venerdì 1 aprile ore 20.45

OGETTI CHE MI PARLANO

concerto

- Sabato 2 aprile ore 21

MANCINO NATURALE

- Domenica 3 aprile, ore 21

MANCINO NATURALE

- Martedì 5 aprile, ore 21

FRA DUE BATTITI

Al martedì il Cinema Esperia aderisce all'iniziativa di Regione Veneto, Fice e Agis Tre Venezie

VENERDì 1 APRILE ore 20.45

OGGETTI CHE MI PARLANO

Spettacolo live con musiche anni '60

Di Miriam Angile. Con Alessandro Tognon, Miriam Angile. Regia di Enrico Ventura.

Con la partecipazione di

DON DANTE CARRARO

Evento a favore dei progetti di

MEDICI CON L'AFRICA - CUAMM

Per info e prenotazione posti numerati;

g.zancanella@cuamm.org

cellulare e whatsapp: 3404839429

Per contatti e donazioni:

Via San Francesco 126 - 35121 Padova

VENERDì 1 APRILE ore 20.45

offerta minima consigliata: 10 euro

SABATO 2 aprile ore 21

DOMENICA 3 aprile ore 21

*PRIMA VISIONE CITTADINA*

UNA MADRE IN DIFFICOLTA’ TENTA IL RISCATTO DEL PROPRIA VITA CON IL SUCCESSO SPORTIVO DEL FIGLIO. CLAUDIA GERINI IN UN'INTERPRETAZIONE DA PREMIO

MANCINO NATURALE

Di Salvatore Allocca con Claudia Gerini, Francesco Colella, Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli, Massimo Ranieri. Commedia. Produzione Italia 2021. Durata 106 minuti.

Isabella, vedova da tre anni, vive in un modesto appartamento a Latina con Paolo, il figlio dodicenne, sul quale ha riversato tutte le sue aspettative. Il ragazzino è dotato di un piede sinistro eccezionale che lo fa emergere nella squadra di calcio amatoriale con la quale si allena. Quando si prospetta la possibilità di metterlo in luce davanti ai talent scout che potrebbero farlo entrare in una grande squadra, Isabella non si risparmia, pronta ad umiliarsi per raggiungere l'obiettivo, incapace di comprendere come il figlio abbia anche altri bisogni, primo fra tutti quello di essere accettato nel gruppo dei pari che lo hanno bollato come 'l'asociale'.

SABATO 2 aprile ore 21

DOMENICA 3 aprile ore 21

Biglietto intero: 6 euro , ridotto: 5 euro

ACQUISTA

MARTEDI' A 3 EURO CON UN CLASSICO DI AGATHA CHRISTIE MESSO IN SCENA DA KENNET BRANAGH

MARTEDì 5 marzo ore 21

ASSASSINIO SUL NILO

Di Kenneth Branag. Con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal. Drammatico. Usa, 2022. Durata 127 minuti.

L'investigatore Hercule Poirot partecipa con l'amico Bouc alla crociera lungo il Nilo organizzata da una coppia di neosposi, l'ereditiera Linnet Ridgeway e il suo sposo Simon Doyle, conosciuto poco tempo prima e soffiato alla migliore amica Jacqueline de Bellefort. Al viaggio partecipano anche la zia di Linnet e la sua infermiera; il cugino della donna e gestore delle sue finanze; la cameriera francese; una cantante blues e la nipote manager; la madre di Bouc e la stessa Jacqueline, che medita vendetta. Quando Linnet viene trovata uccisa, si apre l'indagine di Poirot: chi ha ucciso la bellissima ereditiera, dal momento che tutti sembravano avere un movente per farlo?

MARTEDì 5 marzo ore 21

biglietto unico a 3 euro

(La Regione ti porta al Cinema per 3 euro

ACQUISTA

PROSSIMAMENTE

Venerdi 22 aprile ore 20

MONTAGNA IN SCENA

Festival del Cinema di Montagna

PROSSIMAMENTE TEATRO E CONCERTI

Biglietto: 16 euro

Informazioni e acquisti: www.montagnainscena.com

Giovedì 21 aprile ore 21



GOSPEL

VGE Experience

Viaggio nella musica religiosa afro-americana dalle origini ad oggi

Per Padovaspettacoli - interi: 10 euro + dir di prev - PREVENDITE: Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9), Cartoleria Prosdocimi Mazzini (p.za Mazzini 74) - PREVENDITA ONLINE previa registrazione: www.liveticket.it/ padovaspettacoli

info 3516607652 - www.padovaspettacoli.it

Venerdì 29 aprile ore 21.15

FEELIN'

Joe Cocker Tribute Band

Live per Padovaspettacoli

interi: 10 euro , ridotti 5 euro + dir di prev. - PREVENDITE: Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9), Cartoleria Prosdocimi Mazzini (p.za Mazzini 74) - PREVENDITA ONLINE previa registrazione: www.liveticket.it/ padovaspettacoli

info 3516607652 - www.padovaspettacoli.it

